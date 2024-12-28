Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar ile yurt dışı çıkış harcı ücretlerine bir kez daha zam yapıldı. Harç ücreti, ağustos ayında da 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmişti. Peki harç ücreti kaç para oldu?

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, 2025 yılında yurt dışına çıkmayı düşünen vatandaşları ilgilendiren bir karar yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği" ile harç ücretlerine bir kez daha zam geldi.

Hatırlayan okurlarımız vardır; yurt dışı çıkış harçları daha birkaç ay önce okkalı bir zam görmüştü. Bu zam ile harç ücreti, 150 TL'den 500 TL'ye çıkarılmıştı. Yurt dışına çıkış harcı ücretleri, bu kez de yeniden değerleme oranı nedeniyle zamlandı.

1 Ocak 2025 itibarıyla 710 TL olacak

Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile yurt dışına çıkacak olan vatandaşların ödemesi gereken pul bedeli, 710 TL olarak kayıtlara geçti. 2024 yılında yüzde 500 civarı zamlanan pul ücreti, bu kez de yüzde 42 daha zamlanmış oldu. Yeni fiyatın 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacağını söyleyelim.

Resmî Gazete'de yayımlanan karara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.