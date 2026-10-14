Casper Excalibur Serisindeki Bilgisayarları İnceledik!

Oyun ve iş performansında, güçlü donanımlarıyla dikkat çeken Casper Excalibur G920, G915 ve G870 modellerini senin için mercek altına aldık.

Son Güncelleme: 12 Ekim 2026

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Casper Excalibur ailesinin üç iddialı üyesi; G920'nin masaüstünü aratmayan devasa gücü, G915'in her yere taşınabilen şık hafifliği ve G870'in bütçe dostu performansıyla farklı oyuncu profillerine sesleniyor. İster rekabetçi oyunlarda FPS kovala, ister yaratıcı projelerde ağır render dosyalarıyla uğraş, Excalibur serisindeki RTX 3050, RTX 4050 ve yeni nesil NVIDIA RTX 50 ekran kartları ve güçlü Intel işlemcilerle donatılmış bu üç cihazdan biri senin dijital dünyadaki en yakın yol arkadaşın olmaya aday.

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Casper Excalibur laptoplar oyun performansında nasıl bir deneyim sunuyor?

Casper Excalibur G920, G915 ve G870, oyun performansında NVIDIA'nın yeni nesil RTX 50 serisi ekran kartları ve yapay zeka destekli DLSS teknolojisiyle rekabetçi bir akıcılık sağlıyor. Excalibur G920, RTX 5090'a varan seçenekleri ve 300 Hz yenileme hızıyla saniyelik reflekslerin konuştuğu e-spor oyunlarında en üst seviye FPS oranlarına ulaşmanı destekliyor çünkü MUX Switch teknolojisi, grafik işlemlerini doğrudan harici ekran kartına yönlendirerek performansı şahlandırıyor. Excalibur G915 ve G870 modelleri ise 165 Hz ekranlarıyla takılmaların önüne geçerken, DLSS 4.5 destekli RTX 5070'e kadar çıkan kart seçenekleriyle AAA oyunları yüksek grafiklerde pürüzsüz oynamana yardımcı oluyor.

Bütçeme göre hangi Casper Excalibur modelini seçmeliyim?

Casper Excalibur serisindeki fiyatlar, cihazların barındırdığı donanım gücüne ve bileşenlerine göre 52.000 TL ile 209.000 TL bandı arasında değişiklik gösteriyor. Bütçe dostu ve performanslı bir bilgisayar arıyorsan, 52.091 TL'den başlayan fiyatıyla Excalibur G870 serinin en erişilebilir modeli konumunda yer alıyor. Hem taşınabilirlik hem de tatmin edici bir oyun gücü istiyorsan Excalibur G915, 76.195 TL'lik başlangıç fiyatıyla aradığın donanım dengesini kuruyor. "Performans konusunda sınır tanımam, en iyisini istiyorum" diyenlerdensen, 209.677 TL'den başlayan Excalibur G920 adeta bir masaüstü bilgisayar donanımını çantana sığdırıyor.

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Casper Excalibur Modeli Başlangıç Fiyatı Öne Çıkan Fiyat/Performans Odakları Excalibur G920 209.677 TL Sınırları zorlayan RTX 5090 ekran kartı desteği ve 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemci. Excalibur G915 76.195 TL Taşınabilirlik (2.3 kg ağırlık) ve RTX 5070 ekran kartı opsiyonu ile dengeli mobil güç. Excalibur G870 52.091 TL Erişilebilir başlangıç fiyatıyla RTX 50 serisi oyun deneyimi ve 10 çekirdekli işlemci yapısı.

Casper Excalibur serisinde ısınma sorunu var mı, soğutma sistemleri nasıl?

Casper Excalibur cihazların soğutma sistemleri, uzun oyun maratonlarında bilgisayarın sıcaklığını kontrol altında tutmak için geliştirilmiş FrostFlux teknolojisi etrafında şekilleniyor. Excalibur G920 modeli, 4 hava çıkışı ve 2 adet FrostFlux fanıyla termal soğutma sağlarken, fan gürültüsünü 52 dB seviyesinin altında tutarak oyuncuya sessiz bir odaklanma ortamı veriyor. Excalibur G915'in incecik kasasında, ısıyı çok daha hızlı dağıtan tamamen bakır alaşım, 5 ısı borusu ve 102 fan bıçağı görev yapıyor çünkü dar alanda donanımların hızlıca serinletilmesi gerekiyor. Excalibur G870 ise 89 fan bıçağı ve 5400 RPM hızında çalışan özel "ikiz fan" yapısıyla donanımlarını uzun saatler korumaya odaklanıyor.

Casper Excalibur modellerinde RAM, SSD, işlemci ve ekran kartı özellikleri neler?

Casper Excalibur laptoplar; Intel'in 13. nesil, 14. nesil veya Series 2/3 işlemcileriyle NVIDIA RTX 3050, RTX 4050 ve RTX 50 serisi ekran kartlarını buluştururken, çift slotlu RAM ve SSD yuvalarıyla donanım yükseltme özgürlüğü tanıyor. Serinin amiral gemisi Excalibur G920, 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemci ve RTX 5090'a kadar çıkabilen grafik işlemcilerle performans sınırlarını çiziyor. Hafıza tarafında ise üç Excalibur modelinde de yüksek hızlı DDR4 ve DDR5 bellek teknolojisi kullanılıyor ve bu cihazlar çift slot desteği sayesinde 64 GB'a kadar RAM yükseltmesine izin veriyor. Üstelik iki adet M.2 NVMe SSD yuvası sayesinde, bilgisayarının depolama alanını fiziksel olarak genişleterek geniş bir oyun arşivi kurabiliyorsun.

Casper Excalibur laptopların kasa kalitesi ve kullanıcı deneyimi nasıl?

Casper Excalibur serisi, darbeye ve ısıya karşı direnç sağlayan termoplastik ve alüminyum alaşımlı kasalarıyla oyunculara uzun soluklu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Sadece 2.3 kg ağırlığındaki Excalibur G915, 20.5 mm inceliğindeki alüminyum gövdesiyle kafede veya ofiste son derece şık duruyor ve gün boyu taşıma kolaylığı sağlıyor. Benzer şekilde alüminyum kasaya sahip Excalibur G870 de 2.5 kg ağırlığıyla dayanıklı ve konforlu bir his veriyor. Excalibur G920 ise termoplastik alaşımı sayesinde yüksek tempolu taşıma şartlarında yapısını koruyor çünkü dış yüzeyi mekanik etkilere karşı dirençli tasarlanmış durumda. Üstelik her üç Excalibur modelinde de yer alan özelleştirilebilir RGB klavyeler, gece oyunlarında tarzını yansıtmana yardımcı oluyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G920 oyun bilgisayarının ekran yenileme hızı kaç Hz?

Excalibur G920, hızın ve saniyelerin maçı belirlediği taktiksel oyunlar için 300 Hz ekran yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunarak pürüzsüz, kesintisiz bir görüntü akıcılığı yaratıyor.

Casper Excalibur serisindeki hangi model daha hafif ve taşınabilir?

Yalnızca 2.3 kg ağırlığında ve 20.5 mm inceliğinde olan Excalibur G915, serinin mobiliteyi ve şıklığı ön planda tutan en hafif ve ince oyuncu bilgisayarı modeli olarak dikkat çekiyor.

Excalibur G870'in depolama (SSD) hafızası artırılabiliyor mu?

Evet, Excalibur G870'in anakartında yer alan 2 adet M.2 NVMe SSD bağlantı yuvası sayesinde, ihtiyacın olduğunda cihazına yeni bir yüksek hızlı SSD takarak depolama alanını rahatça büyütebilirsin.

Casper Excalibur laptoplarda MUX Switch teknolojisi ne işe yarıyor?

MUX Switch, oyun esnasında işlemci içerisindeki dahili grafiği devre dışı bırakıp bilgisayarın doğrudan güçlü harici NVIDIA ekran kartına (GPU) bağlanmasını sağlıyor ve böylece FPS değerlerinde gözle görülür bir artış yaşatıyor.

Casper Excalibur G915 ve G870 kasaları hangi malzemeden üretiliyor?

Her iki bilgisayar modeli de hem premium bir görünüm katan hem de cihazların yapısal sağlamlığını ve ısı dağılım performansını artıran dayanıklı alüminyum alaşımlı kasalara sahip.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur serisi; yüksek ekran kartı performansı isteyen modern oyunlar, grafik tasarım, video kurgu ve 3D modelleme gibi ağır ve profesyonel işlemler için donatılmış bilgisayarlardır. Eğer bir bilgisayarı sadece basit ofis programlarında yazı yazmak, internette sekmeler arası gezinmek veya dizi izlemek gibi temel düzeyde günlük işler için kullanacaksan, Excalibur modellerindeki bu yüksek performanslı donanım ve soğutma gücü senin kullanım senaryona göre fazla gelebilir. Ayrıca her ne kadar Excalibur G915 gibi son derece ince modeller bulunsan da, içlerindeki yüksek performanslı işlemci ve ekran kartları yoğun güç tükettiği için pilsiz tüm gün boyunca prizden uzakta saatlerce çalışacak standart bir ultrabook arayanlar için ideal çözüm olmayabilir.