Yüzük Parmağı ile COVID-19 Arasında Bağlantı Hakkında İddia

COVID-19, tüm dünyada yayılmaya devam ederken, hastalığa dair araştırmalara her gün bir yenisi ekleniyor. İngiltere’de bulunan Swansea Üniversitesi'nden Prof. John Manning, yüzük parmağı uzun olan erkeklerin koronavirüs nedeniyle ölme risklerinin daha düşük olduğunu iddia etti.

Swansea Üniversitesi'nde evrimsel biyoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. John Manning, çok ilginç bir iddiada bulundu. İngiliz bilim insanına göre yüzük parmağı uzun olan erkeklerin COVID-19 nedeniyle ölme riskleri, diğer insanlara kıyasla daha düşük.

Rahimde daha fazla testosterona maruz kalan erkeklerin daha uzun yüzük parmaklarına sahip olduklarını belirten Prof. Manning, bu insanların vücutlarında ACE-2 (Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim 2) proteinin daha fazla olduğunu ifade etti. En çok akciğer, kalp ve böbrekte bulunan bir protein olan ACE-2, akciğerin iltihap yapmasını ve su toplamasını önlüyor.

"Yüzük parmağı uzun olan erkeklerde ACE-2 enzimi daha fazla oluyor"

COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsü, insan hücrelerinde bulunan ACE-2 reseptörüne bağlanarak, işlevini bozuyor. Daha önceki araştırmalarda, yeni tip koronavirüsün söz konusu reseptöre, SARS hastalığına neden olan virüsteki (SARS-CoV) proteinden 10 kat daha güçlü bağlandığı belirlenmişti.

Prof. Manning’e göre uzun yüzük parmağı olan erkekler, COVID-19’a yakalansalar dahi hafif semptomlar yaşayarak, hastalığı hızlı bir şekilde atlatıyor. İngiliz bilim insanın iddiası ilginç olmakla birlikte, cinsiyetin koronavirüs kaynaklı ölümlerde önemli bir rol oynadığı farklı araştırmalarda da belirtiliyordu.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından paylaşılan verilere göre, 3 Nisan'a kadar İngiltere'de ve Galler'de ölen 4.122 COVID-19 hastasından 2.523'ü erkek, 1.599’u ise kadındı. Cinsiyet, her yaş grubu için ölüm oranında kilit bir faktör gibi gözükse de, en önemli değişkenin yaş olduğunu söylemekte fayda var.

Geçtiğimiz nisan ayında Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayınlanan bir başka araştırmada ise erkekler ile kadınlara aynı oranda virüs bulaştığı tespit edilirken, erkeklerde ölüm oranın yüzde 2,8, kadınlarda ise yüzde 1,7 olduğu belirlenmişti.