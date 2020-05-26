WHO, COVID-19 Tedavisi İçin Sıtma İlacı Deneylerini Durdurdu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID-19 tedavisinde etkili olduğu iddia edilen sıtma ilacı hidroksiklorokin (Plaquenil) ile yapılan klinik deneyleri duraklattığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırmada, bu ve benzeri ilaçların ölüm riskini yüzde 45 artırdığı sonucuna varılmıştı.

Aralık 2019'da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığından beri dünya çapında 5,5 milyona yakın kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs hastalığı COVID-19, küresel bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor.

Ölümcül enfeksiyona karşı bir aşı geliştirmeye çalışan bilim insanları, bir yandan da mevcut bazı ilaçların COVID-19’a karşı ne kadar etkili olduklarını araştırıyor. Araştırılan ilaçlardan biri de sıtma türlerinin yayılmasının önlenmesi ve tedavisi için kullanılan hidroksiklorokin (plaquenil) ilacı.

Sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin ilacının COVID-19'a karşı etkili olduğu iddia ediliyor

Daha önce bildirdiğimiz gibi Fransız ilaç devi Sanofi, Hidroksiklorokin (Plaquenil) ile 300.000 COVID-19 hastasının tedavi edilebileceğini açıklamıştı. Çalışmanın başındaki Marsilya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. Didier Raoult, 24 COVID-19 hastasının söz konusu ilaçla sağlıklarına kavuştuklarını belirtmiş, tedaviye başladıktan altı gün sonra vakaların yüzde 75'inde virüsün kaybolduğunu söylemişti.

Bununla birlikte, COVID-19 tedavisinde sıtma ilaçlarının kullanılması ile ilgili pek çok soru işareti bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Zürich Üniversite Hastanesi Kalp Merkezi tarafından ortaklaşa yapılan araştırmada, sıtmaya karşı kullanılan hidroksiklorokin ve klorokinin COVID-19 hastaları arasında ölüm riskini yüzde 45 artırdığı tespit edilmişti.

Yapılan bir araştırmaya göre hidroksiklorokin, COVID-19 hastaları arasında ölüm riskini yüzde 45 artırıyor

Bu ve benzeri yöndeki bulguların artmasının harekete geçen Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hidroksiklorokin kullanılarak yapılan klinik denemeleri geçici olarak duraklattığını duyurdu. Söz konusu ilaç, koronavirüs sürecinin iki tartışmalı figürü, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından da destekleniyordu.

COVID-19’a karşı remdesivir, lopinavir, interferon beta-1a ve hidroksiklorokin olmak üzere dört farklı ilacı deneyen WHO, hidroksiklorokin haricindeki tedavi çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Trump, 18 Mayıs'ta gazetecilere verdiği demeçte, COVID-19 için koruyucu bir tedavi yöntemi olarak hidroksiklorokin aldığını söylemişti.

Araştırmacılar hala hidroksiklorokin ilacının, antibiyotik azitromisin ve çinko ile birlikte dahil olmak üzere COVID-19 hastalarına nasıl fayda sağlayabileceğini bulmaya çalışıyorlar. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne (NIH) göre, COVID-19 hastalığı ile mücadelede ilacın etkilerini değerlendiren 160'dan fazla hidroksiklorokin denemesi bulunuyor.