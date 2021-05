Zack Snyder, Army of the Dead 2 İçin 'Çılgın Fikirlere' Sahip

Zack Snyder'ın son filmi Army of the Dead yakın zamanda Netflix'te vizyona girmişti. Filmin yönetmeni Zack Snyder, filmin sonunda devam filmi için açık kapı bırakmıştı. Snyder yeni film için bazı fikirlere sahip.

Hollywood'un ünlü yönetmenlerinden Zack Snyder, 2004 yılında çektiği Dawn of the Dead ile ilk çıkışını yapmıştı. DC evreninde geçen çok sayıda filmden sonra, Army of the Dead ile yönetmen bir kez daha bir zombi filmi için kamera arkasına geçmişti. Bu filmle ilgili olarak yönetmen ve ekiple bir de röportaj gerçekleştirmiştik.

Zombilerle dolu bir aksiyon-soygun filmi olan Army of the Dead'de, eski zombi savaşçılarından oluşan bir ekibin istila altındaki Las Vegas'ta son bir soygunla milyonlarca doları çalmaya çalıştıklarını görmüştük.

Bu daha başlangıç

Zack Snyder bu filmle beraber, daha önce Justice League gibi serilerden de aşina olduğu üzere daha geniş, anlatılacak daha fazla hikayeye sahip bir evrenin de ilk adımlarını atmış oldu. Bu evrendeki hikayelerin bir kısmını da çok uzak olmayan bir gelecekte, yine Netflix ekranlarında yayınlanacak olan Army of the Dead: Lost Vegas'da göreceğiz.

Filmin sonu, yönetmene isterse bir devam filmi yapabilmesi için gerekli açık kapıyı bırakıyordu. Snyder, ikinci filmde tam olarak ne yapmak istediğini bildiğini ve bu hikayeyi anlatmak için yeniden kamera arkasına geçmeyi umduğunu söyledi.

Snyder, açıklamasında bir sonraki film için "Shay (Hatten, filmin diğer yazarı) ve ben finalden sonra tam olarak ne olduğunu biliyoruz. Bu çılgınca." diyor. Sonrasında ise "Ya şöyle olsaydı?" şeklindeki teorilerin bir sonraki filmde konu olabileceğini söylüyor.

Netflix'i ikna etmeye çalışacak

Filmdeki çeşitli sahnelere değinen ünlü yönetmen, bu sahnelerin zombi istilasının sonunun gelmediğine işaret ettiğini söyledi. Serinin devam filminin Meksika'da geçmesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu da ima etti.

Snyder şu anda devam filmini "büyük, dev, çılgın bir film" olarak nitelendiriyor. Filmi yapmasının önündeki tek engel ise henüz Netflix'ten bu konuda bir yeşil ışık alamamış olması. Snyder'ın başka işleri araya girmezse bir iki yıl içerisinde devam filmini görebiliriz.