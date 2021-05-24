Netflix, 2017 yılında yayınlanan ve fenomen hale gelen dizisi La Casa de Papel'in beşinci sezon çıkış tarihini açıkladı ve mini tanıtım videosunu yayınladı. Platform tarafından yapılan açıklamalara göre efsane dizinin 10 bölümlük final sezonu, ikiye bölünerek yayınlanacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, 2017 yılında "La Casa de Papel" isimli bir aksiyon dizisini yayınlamıştı. İspanya Merkez Bankası'nı soymaya odaklanan bu video, aralarında Türkiye'nin de olduğu onlarca ülkede büyük bir ilgi gördü. Normalde 15 bölümden ibaret olması planlanan dizi, gördüğü ilgi nedeniyle uzatıldı ve beşinci ve final sezonuna geldi. Şimdiyse bu diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Netflix, soygunun artık sona ereceği ve dizinin final yapacağı 5. sezonun çıkış tarihini açıkladı. Ayrıca, La Casa de Papel'in son sezonu için bir de mini tanıtım videosu paylaşan platform, dizinin hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Peki Netflix'in fenomen hale gelen dizisinin final sezonu ne zaman yayınlanacak?

La Casa de Papel'in 10 bölümden oluşacak final sezonu ikiye bölünecek

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek Netflix kullanıcılarına servis edilecek. Bu bağlamda, La Casa de Papel'in son sezonunun ilk yarısının 3 Eylül'de, ikinci yarısının ise 3 Aralık'ta yayınlanacağını açıklayan Netflix yetkilileri, böylelikle 2021 yılına La Casa de Papel'le veda edecekler gibi görünüyor.

La Casa de Papel'in arkasındaki bir numaralı isim olan Alex Pina konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

“Salgının ortasında 5. kısmı yazmaya başladığımızda, on bölümlük sezondan bekleneni değiştirmemiz gerektiğini hissettik ve ilk ciltte sezon finali veya dizi finali hissini yaratmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Son derece agresif bir tarzda çalışmaya karar verdik ve Çete'yi işin başına getirdik. 2. ciltte daha çok karakterlerin duygusal durumuna odaklanıyoruz. Bizi doğrudan ayrılmalarına bağlayan duygusal haritalarında bir yolculuğa çıkıyoruz.”

İşte La Casa de Papel'in final sezonu için hazırlanan mini tanıtım videosu