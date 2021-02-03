Adam Conover, Zelda'nın Netflix'te yayınlanacak uyarlamasının neden iptal edildiğini açıkladı. Conover'a göre projenin bir Netflix çalışanı tarafından sızdırılması, Nintendo'nun gizlilik takıntısını ihlal etti ve oyun stüdyosu projeyi rafa kaldırdı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film yayın platformu olan Netflix’in, popüler bir video oyunu olan Zelda’nın canlı aksiyon uyarlamasını yapacağı ilk kez 2015 yılında Wall Street Journal tarafından paylaşılmıştı. Ancak pek çok kişiyi heyecanlandıran bu yapım, ilerleyen dönemde iptal edildi.

The Serf Times adlı YouTube kanalı, hafta başında Adam Conover ile Adam Ruins Everything adlı bir program gerçekleştirdi ve söz konusu programda Zelda uyarlamasının neden iptal edildiği açıklığa kavuştu. Görünen o ki yapım, Netflix tarafından değil, Nintendo tarafından rafa kaldırıldı.

Netflix'in Zelda uyarlaması, bir sızıntı yüzünden iptal edilmiş

Paylaşılan bilgilere göre College Humor, Star Fox ile Fantastic Mr. Fox’un bir karışımını planlıyordu ve bu konuyu görüşmek için Zelda’nın yapımcısı Shigeru Miyamoto ile dahi bir araya geldi. Ancak bu görüşmeden bir ay sonra proje tamamen iptal edildi. Peki neden?

Conover’ın açıklamalarına göre Netflix’ten bir çalışanın Zelda Efsanesi projesini sızdırması, Nintendo’nun küplere binmesine neden oldu. Proje gizliliğine büyük önem veren Nintendo, yaşanan sızıntı sonrası projenin fişini çekti ve Zelda uyarlaması, yakın zamanda gelmemek üzere rafa kaldırıldı.

Netflix, özellikle The Witcher dizisi ile platformunda oyundan uyarlama yapımlara aç bir kitle olduğunu kanıtlamıştı. İlerleyen dönemde yeni bir Zelda uyarlaması hakkında bilgi alır mıyız bilinmez ancak Netflix’in böyle bir proje ile Nintendo’nun bir kez daha karşısına çıkması için şirketin “gizlilik” hassasiyetine daha fazla önem vermesi gerekiyor.