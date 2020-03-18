Dünyanın en popüler video konferans uygulamalarından Zoom, şu sıralar zor günler geçiriyor. Corona virüsü nedeniyle evinden çalışmak durumunda kalan insanların yoğun bir şekilde kullanmaya başladıkları Zoom, özellikle de Android platformunda ağır bir şekilde eleştiriliyor.

Video konferans uygulamaları, şu sıralar en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alıyorlar. Çünkü Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan Corona virüsü, pek çok şirketi home office çalışmak durumunda bıraktı. Hal böyle olunca da evden çalışmak durumunda kalan insanlar, video konferans uygulamalarına yöneldiler.

PC, Android ve iOS platformlarında kullanılabilen Zoom, uzun yıllardır hizmet veriyor ve son dönemlerde de popülerliğini birkaç kat artırdı. Ancak Zoom'a karşı artan talep, bazı problemleri de ortaya çıkardı ve bu uygulamanın Google Play Store'daki derecelendirmesi, bir anda tepetaklak oldu.

Zoom, geçtiğimiz kasım ayında 4.5 dolaylarında derecelendiriliyordu. Ancak bugün itibarıyla Zoom'un Google Play Store sayfasına eriştiğinizde, söz konusu uygulamanın 5 üzerinden 2.4 olarak değerlendirildiğini açıkça görebiliyorsunuz. Ayrıca özellikle de bu uygulamayı son dönemlerde kullanmaya başlayıp değerlendiren kullanıcılar, uygulamaya sadece 1 puan veriyorlar ve Zoom'u ağır bir şekilde eleştiriyorlar.

Zoom ile ilgili olarak yapılan açıklamalara baktığımızda kullanıcıların en çok, video konferanslardaki ses ve görüntü kalitesizliğine dem vurduklarını görüyoruz. Aslına bakacak olursak son dönemlerde artan talebin hem Zoom hem de benzer uygulamalarda böyle bir soruna yol açacağı aşikardı. Çünkü bu tür uygulamaların sunucularında yaşanan yoğunluk, uygulamaların ağırlaşmasına neden oldu.

Zoom yetkilileri, Google Play Store üzerinden gelen eleştirel yorumlara cevap vermeye çalışıyorlar ancak verilen cevaplar şu an için durumu geçiştirmek için yazılmış gibi görünüyor. Eğer sizler de şu sıralar özellikle Android platformu üzerinden kullanacağınız bir video konferans aracı arıyorsanız, Zoom'un istediğinizi vermeyebileceğini açıkça söyleyebiliriz.