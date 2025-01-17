Zoom, yeni yapay zekâ özelliklerini tanıttı. Yeni özellikleri takım sohbetlerini daha verimli hale getiriyor ve kullanıcıların organizasyonlarını kolaylaştırıyor

Zoom, Kasım 2024’te tanıttığı Zoom 2.0 ile "yapay zekâ odaklı iş platformu" olma hedefini güçlendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda ise Takım Sohbetlerine yönelik bir dizi yeni yapay zekâ aracını kullanıcılarına sunmaya başladı. Yeni özellikler, kullanıcıların sohbetlerde daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı.

Zoom pek çok yenilik ile karşımıza çıkıyor. Yenilenen Takım Sohbeti kenar çubuğu, sekmeleri sürükleyip bırakarak düzenlemeyi mümkün kılıyor ve kullanıcıların organizasyonlarını daha kolay yapmalarına olanak tanıyor.

Daha hızlı ve verimli çalışabilmek mümkün

Gelişmiş sıralama ve filtreleme işlevleri, kullanıcıların organizasyonlarını daha etkili bir şekilde yapmalarını sağlıyor olacak. Takım Sohbeti kenar çubuğunun en dikkat çeken yeniliği ise, Yapay Zekâ Yardımcısı'nın sunduğu sohbet özetleme, eylem maddelerinin belirlenmesi ve geliştirilmiş arama özellikleri. Bu araçlar kullanıcıların sohbetlerdeki bilgileri daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor olacak.

Zoom, geliştirici kullanıcılarına yönelik olarak uygulama içi kod biçimlendirme ve kod paylaşımı için yeni özellikler ekledi. Yeni gelen bu özellikler, kod bloğu ve satır içi kod desteği sunarak yazılım geliştirme süreçlerini daha kolay hale getiriyor. Yenilenen kenar çubuğu ve Yapay Zekâ Yardımcı, Zoom Workplace aboneleri için ek bir ücret talep edilmeden sunuluyor olacak. Yapılan bu değişiklikler ise Zoom’un verimliliği artırmaya yönelik çabalarının bir parçası olarak çalışanların her hafta kaybettikleri zamanı azaltabilmeyi amaçlıyor.