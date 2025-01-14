Zoom'un iki üst düzey yöneticisi, peş peşe hisse satımları gerçekleştirdiler. Peki neden böyle bir şey yaşandı? İşte detaylar...

COVID-19 döneminde hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelen Zoom ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin üst düzey yöneticileri, birbirlerinin ardından yüklü hisse satımları gerçekleştirdiler. Peki Zoom cephesinde neden böyle bir şey yaşanıyor? Şirkette açıklanmayan bir kriz mi var?

Yapılan açıklamalara göre Zoom'da hisse satışı gerçekleştiren isimlerden ilki Mühendislik ve Ürün Başkanı Velchamy Sankarlingam'dı. 10 Ocak tarihinde gerçekleştirilen satışta 10.817 lot hisse elden çıkarıldı. Satışın toplam değeri ise 851.170 dolar seviyelerindeydi. Öte yandan; Zoom'un Baş Muhasebe Yetkilisi Crehan Shane de 111.104 dolar değerinde 1.412 lot hisse sattı.

Her iki satış da zorunlu olarak yapıldı

Zoom yöneticilerinin gerçekleştirdiği hisse satışlarının nedeni, vergi kesintisi yükümlülüklerini karşılamaktı. Yani her iki yönetici de söz konusu satışları isteyerek değil, zorunluluk nedeniyle gerçekleştirdiler.

Bu arada; gerçekleştirilen satışlara rağmen söz konusu yöneticilerin ellerinde hâlâ yüklü miktarda hisse bulunuyor. Yapılan açıklamalara göre Velchamy Sankarlingam 117.760 lot, Crehan Shane ise 5.404 lot hisse senedine sahip.