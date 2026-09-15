Eylül ayı itibarıyla zorunlu trafik sigortası tavan primlerinde yaklaşık yüzde 2'lik bir artışa gidildi.

Türkiye’de milyonlarca otomobil kullanıcısını ilgilendiren zorunlu trafik sigortası tavan fiyatlarında eylül ayı güncellemesi resmen yapıldı. Yürürlüğe giren yeni tarifeyle birlikte sigorta primlerinde yaklaşık yüzde 2 oranında bir artış gerçekleşti.

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Sürücülerin ödeyeceği nihai tutarlar; araç sahibinin yer aldığı risk basamağına, geçmiş hasar kayıtlarına, aracın kullanım türüne ve bağlı bulunduğu ile göre değişiklik gösteriyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verileri dikkate alındığında, basamaklar arasındaki maliyet uçurumu dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. riskli grup ile hasarsızlık oranının en yüksek olduğu grup arasındaki fiyat farkı yaklaşık 6 kata kadar dayanmış durumda.

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Yeni tarife nasıl?

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Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinde otomobil sahiplerinin ödeyeceği primler doğrudan risk basamağına göre şekilleniyor. Standardı temsil eden 4. basamaktaki bir içten yanmalı otomobil sahibi için İstanbul'daki poliçe tutarı 19.405 TL olarak belirlendi.

Buna karşın, kaza geçmişi en kabarık olan ve "en riskli" kategoriyi temsil eden 0. basamaktaki bir otomobil sürücüsü için İstanbul'da prim tutarı 58.214 TL'ye kadar çıkıyor. Hasarsızlık geçmişi en temiz sürücülerin yer aldığı 8. basamakta ise bu tutar 9.702 TL seviyesine düşüyor. Ankara’da 0. basamaktaki bir otomobil için tavan prim 56.566 TL iken, 8. basamaktaki sürücü için 9.428 TL olarak karşımıza çıkıyor. İzmir’de ise 0. basamakta yer alan otomobil primi 54.919 TL seviyesindeyken, 8. basamaktaki tavan tutar 9.153 TL olarak uygulanıyor.

Ticari araç gruplarında risk basamağının etkisi otomobillere kıyasla finansal olarak çok daha büyük bir yük oluşturuyor. İstanbul'da 0. basamakta bulunan bir ticari taksinin zorunlu trafik sigortası primi 172.447 TL'ye kadar yükselmiş durumda. Aynı şehirde 8. basamaktaki hasarsız bir ticari taksinin primi ise 28.741 TL'ye geriliyor. Ankara'da ticari taksiler için 0. basamak primi 167.566 TL, 8. basamak primi 27.928 TL olarak belirlenirken; İzmir'de bu rakamlar sırasıyla 162.686 TL ve 27.114 TL şeklinde tarifeye yansıdı.

Tarifenin en yüksek prim grubu ise yolcu kapasitesi yüksek ticari araçlarda. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuk sayısına sahip bir otobüsün 0. basamaktaki zorunlu trafik sigortası primi 423.661 TL'ye ulaşıyor. Aynı gruptaki 8. basamak otobüs sigorta primi ise 70.610 TL olarak kaydedildi.

Poliçe süresi dolduğu halde sigortasını zamanında yenilemeyen veya geciktiren sürücüleri ek mali yükümlülükler bekliyor. Gecikilen her 30 günlük süre için sigorta primine yüzde 5 oranında sürprim zam ekleniyor. Gecikme süresinin uzaması durumunda bu ceza oranı toplamda yüzde 50'ye kadar ulaşabiliyor. Sürücülerin 0. basamağa düşmesi için ise belirli şartlar var. 1. basamakta yer alan bir sürücünün aynı yıl içerisinde üç veya daha fazla kusurlu kaza yapması ve bu kazalar nedeniyle sigortadan tazminat ödemesi yapılması halinde sistem 0. basamağa düşmeye yeterli. Zorunlu trafik sigortasını yaptırmadan trafiğe çıkan araç sahipleri idari yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

Şu anda sigortasız araç kullanmanın idari para cezası 1.246 TL. Kazaya karışılması hâlinde ise 2.039 TL ceza kesilmesinin yanı sıra, karşı tarafta meydana gelen tüm maddi zararların da araç sahibi veya sorumlular tarafından kişisel olarak tazmin edilmesi gerekiyor.