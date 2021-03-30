Xiaomi Mi Mix Fold Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, uzun zamandır beklenen ilk katlanabilir akıllı telefon modeli Mi Mix Fold'u duyurdu. Günümüz amiral gemisi akıllı telefonlarıyla benzer özelliklere sahip olan cihaz, Samsung'un Galaxy Fold modelleriyle benzer bir tasarım benimsiyor.

Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan Mi Mix Alpha adındaki konsept akıllı telefonundan bu yana Mi Mix serisini adeta unutan Xiaomi, seriyi bomba gibi bir modelle geri getirdi. Xiaomi’nin “ha geldi, ha geliyor” dedirten katlanabilir akıllı telefonu, Mi Mix Fold adıyla resmen duyuruldu. Mi Mix Fold ile katlanabilir akıllı telefon pazarının en yeni oyuncu olan Xiaomi, söz konusu cihaz ile Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Huawei Mate X2’ye rakip olacak.

8,01 inç büyüklüğündeki katlanabilir OLED ekranında 4:3 en/boy oranı, 2480x1860 piksel çözünürlük, 600 nit parlaklık, Dolby Vision HDR özellikleri sunan Mi Mix Fold, Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre 200 bin katlamaya dayanıklı şekilde tasarlanmış durumda. Cihazın kapağında bulunan 6,52 inçlik ikincil ekran ise kullanıcılara 90 Hz yenileme hızı sunuyor.

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