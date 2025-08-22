Türkiye'nin ilk MMOFPS oyunu Zula'nın ortaya çıkış hikâyesi, hangi platformlarda olduğu ve sistem gereksinimleri gibi bilmeniz gereken her şeyi sizler için bir araya getirdik.

Türkiye'nin ilk MMOFPS oyunu olarak tarihe geçen Zula, çıktığı günden bu yana milyonlarca oyuncuya ulaşarak ülkemizin en popüler oyunlarından biri hâline geldi.

Aksiyon dolu atmosferi, yerli ve milli unsurlarla bezenmiş haritaları ve rekabetçi oyun yapısıyla dikkat çeken bu yapım, hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı bölgelerinde geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor. Biz de bu başarılı Türk oyununun arkasındaki hikâyeden sistem gereksinimlerine kadar Zula'ya dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Zula fragmanı

Zula'nın ortaya çıkış hikâyesi

Zula'nın geliştirilme süreci, Türk oyun stüdyosu MadByte Games tarafından 2013 yılında başlatıldı. Tamamen yerli bir ekip tarafından geliştirilen oyun, Türkiye'nin ilk yüksek bütçeli ve profesyonel MMOFPS (Devasa Çok Oyunculu Çevrimiçi Birinci Şahıs Nişancı) oyunu olma unvanını taşıyor.

Oyunun temel hikâyesi, "Zula" adlı vatansever bir teşkilat ile paralı askerlerden oluşan "Gladyo" adlı yasa dışı bir yapılanmanın mücadelesi üzerine kuruludur. Oyuncular, bu iki düşman taraftan birini seçerek Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden esinlenerek tasarlanmış haritalarda karşı karşıya gelirler. Hikâye, oyuna eklenen yeni karakterler ve operasyonlarla sürekli olarak genişlemektedir.

Zula nasıl bir oyun?

Zula, taktiksel oynanışın ve hızlı temponun bir araya geldiği, çevrim içi tabanlı bir birinci şahıs nişancı (FPS) oyunudur. Oyuncular, iki takıma ayrılarak çeşitli oyun modlarında mücadele ederler. Bu modlar arasında en bilinenleri Sabotaj, Ölüm Maçı, Herkes Tek ve Sancak Savaşı gibi klasik FPS modlarıdır.

Oyunda her biri farklı hikâyelere ve yeteneklere sahip çok sayıda karakter bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, oyuncuların kişiselleştirebildiği ve geliştirebildiği geniş bir silah yelpazesi de mevcuttur.

Zula çıkış tarihi

Zula ilk olarak 22 Şubat 2015 tarihinde oyuncularla buluştu. Piyasaya sürüldüğü andan itibaren büyük bir ilgiyle karşılanan oyun, kısa sürede Türkiye'nin en çok oynanan oyunları arasına girmeyi başardı.

Zula hangi platformlarda var?

Zula, öncelikli olarak Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar (PC) için geliştirilmiştir. Ayrıca oyunun mobil cihazlar için özel olarak geliştirilmiş Zula Mobile adında bir versiyonu da bulunmaktadır. Zula Mobile, hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletlerde oynanabilmektedir.

Zula ücretsiz mi?

Evet, Zula tamamen ücretsiz (Free-to-Play) bir oyundur. Oyunu indirmek ve oynamak için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur ancak oyun içinde karakterler için kostümler, silahlar için desenler ve çeşitli oyun içi avantajlar sağlayan eşyalar satın alabileceğiniz bir mağaza bulunmaktadır. Bu satın alımlar isteğe bağlıdır ve oyunun temel oynanışını etkilemez.

Zula nasıl indirilir?

Adım #1 : Oyunun resmî web sitesi olan zulaoyun.com adresine gidin.

: Oyunun resmî web sitesi olan adresine gidin. Adım #2 : Ana sayfada yer alan "Hemen İndir" butonuna tıklayın.

: Ana sayfada yer alan "Hemen İndir" butonuna tıklayın. Adım #3 : Oyunun kurulum dosyasını bilgisayarınıza indirin.

: Oyunun kurulum dosyasını bilgisayarınıza indirin. Adım #4 : İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulum dosyasını çalıştırın ve ekrandaki talimatları izleyerek kurulumu tamamlayın.

: İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulum dosyasını çalıştırın ve ekrandaki talimatları izleyerek kurulumu tamamlayın. Adım #5: Kurulumun ardından oyuna kaydolup oynamaya başlayabilirsiniz.

Zula sistem gereksinimleri