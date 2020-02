Tamam, yılların efsanesi Age of Empires'ı kimse tahtından edemez ancak Pc dünyasında strateji dediğimiz zaman düşünerek adım atmak gerek. Tıpkı oyunlarda olduğu gibi. Gelin son dönemin en iyi strateji oyunlarına birlikte bakalım.

Mobil ve bulut oyun sistemleri yükselişte ancak PC oyunları, her zaman kalbimizde farklı bir yerde olacaklar. Bir neslin çocukluğunu adadığı, yeni nesillerin de efsane olarak andığı Age of Empires, Civilization, Total War ve StarCraft gibi oyunlar sayesinde, hepimiz strateji oyunları bağımlısı haline gelmiştik.

Daha önce sizin için en iyi mobil strateji oyunlarını seçmiştik. Bugünkü adresimiz ise PC'ler olacak, bu kez daha kapsamlı strateji oyunlarını derleyeceğiz. Diğer oyun türlerinden farklı olarak düşüncenin ve hamlelerin önem kazandığı yapımlara yer vermeye çalıştık. Bunu yaparken de oyunların çıkış yıllarından çok, strateji türünü nasıl temsil ettiklerine önem verdik.

En iyi strateji oyunları (PC):

Total War: Warhammer 2,

XCOM 2,

Civilization 6,

StarCraft 2: Wings of Liberty,

Warcraft 3,

Total War Rome 2,

Warhammer 40,000: Dawn of War II,

Company of Heroes 2: Ardennes Assault,

Total War: Shogun 2,

Age of Empires II: HD Edition,

Rise of Nations,

Battlefleet Gothic: Armada 2,

Battletech,

Northgard,

Homeworld: Deserts of Kharak,

Endless Legend,

Stellaris,

Supreme Commander.

Total War: Warhammer 2:

İlk oyunun yakaladığı başarıdan sonra 2. oyun daha fazla ilgi gördü ve satıldı. Kendi çoklu fantastik evreninde geçen Total War: Warhammer 2, en iyi strateji oyunları arasında görülüyor. Gelişmiş grafikler ve oynanış mekaniğine sahip. Irklar arası savaşlarda bolca kan dökülüyor ve aldığınız tüm kararlar sizi zafere götürebilir veya savaşı kaybettirebilir. Her ırkın kendine ait birlikleri ve güçlü yanları bulunuyor.

XCOM 2:

Oyun zekice sizi her türlü zorlamaya hazır. İnsanlarla uzaylıların savaşlarını farklı pencerelerden 90’lı yıllardan bu yana aktaran, çok başarılı bir oyun. İnsanlar, uzaylılar tarafından adeta rehin alınmış ve saf dışı kalmış bir durumdayken, kahramanımız ile bu durumu tersine çevirmek için büyük bir mücadele vermemiz gerekiyor. Karanlık bir uzay strateji oyunu.

Civilization 6:

Civilization serisinin belki de şimdiye kadarki en dinamik oyunu diyebiliriz. Zaten satış rakamlarında elde ettiği başarı da bunu gösteriyor. Oyunda sıfırdan medeniyetinizi kurmaya çalışıyorsunuz. Ancak bundan önceki bu tarz strateji oyunlarını unutun. Çünkü Civilization 6, size daha önce hiç görmediğiniz kadar diplomasi ve derin strateji imkanları sunuyor. Oynarken kimi zaman çıldırabilir ama çoğunlukla başından kalkamayabilirsiniz.

StarCraft 2: Wings of Liberty:

StarCraft 2 serisinin Terran konulu ilk oyunu. Brood War’da yaşananlardan dört yıl sonrasında geçen olaylarda, zorlu bir mücadele bizleri bekliyor. Wings of Liberty, ana görevlerinden çok, oyunun içerisinde yer alan yan görevleriyle de çok sevilmişti. Oyunun zorluğunu önemli ölçüde artırdı ama bir o kadar da eğlenceli bir hikaye oynanışı sunmuştu. 90 yıllarda başlayan efsane 2. oyunuyla zirveye çıkmıştı.

Warcraft 3:

Warcraft efsanesinin 3. oyunu olan Reign of Chaos, çıktığı ilk zamanlarda çok sevilmişti. Dönemin oyunlarına göre son derece iyi bir oynanışa ve grafiklere sahipti. Aslında Warcraft oyunları, içerikleri, hikayesi ve oynanışıyla tüm oyunculara hitap etmiyor; yani bir nevi kendi kitlesini yarattı da diyebiliriz. Günümüzde hâlâ milyonlarca oyuncuya sahip, efsane oyun olarak biliniyor.

Total War Rome 2:

İlk oyunun ardından grafikleri ve hikayesi ile adeta kendine aşık etmeyi başaran bir oyun olmuştu. Tarihsel havayı ve en önemlisi de bir ordu yönetimini çok iyi hissediyorsunuz. PC ve mobil strateji oyunları için ortak noktalardan biri de genellikle tarihsel olayları anlatmaları. Total War Rome 2 de aynı şekilde meydanlarda yapılan ilkel savaşlara götürecek.

Warhammer 40,000: Dawn of War II:

2010 yayında piyasaya çıkarılan Warhammer 2, bir strateji oyunu olsa da yeteri kadar beğeni toplayamadı. Çoklu oyuncu moduyla yabancılara karşı da mücadele edebiliyoruz, ancak yeterli çeşitlilikte strateji planlaması yapamıyoruz. Yine de özellikle fantastik evrenlerde geçen strateji oyunlara ilgisi olanların denemesi gereken bir oyun diyebiliriz. Grafik ve karakter modellemeleriyle sizi memnun edecektir.

Company of Heroes 2: Ardennes Assault:

Company of Heroes serisi, strateji oyunları sevenler için her zaman farklı bir yerde olacaktır. Döneminde popüler olan Age of Empires’tan sonra, ilk defa yüksek grafiklere sahip ve yüksek teknoloji savaşları yapabildiğimiz ilk oyunu gelmişti. Bu oyun o kadar çok sevildi ki, günümüzde hâlâ serinin yeni oyunları yapılıyor. Company of Heroes 2: Ardennes Assault ise bu serinin en iyi oyunlarından biri.

Total War: Shogun 2:

Total War serisinin en gelişmiş ve daha fazla özelliğe sahip oyunlarından biri. Kimileri için hâlâ en iyisi bile diyebiliriz. Japon kültürünü sevenler, kendi samuray savaşçılarıyla savaşlar kazanmak isteyenlerin çok seveceği bir oyun. Çıktığı dönem tüm oyun eleştirmenleri tarafından neredeyse tam puan almıştı. Bu nedenle strateji oyunları önerileri arasında kesinlikle yer alması gerekiyor.

Age of Empires II: HD Edition (Strateji oyunları efsanesi):

Serinin 4. oyunu çıkmasına rağmen hiçbir zaman 2. oyunun yerini alamayacak. Age of Empires serisi, en popüler strateji oyunu olmasının yanında aynı zamanda en popüler oyun. İnternet kafede başlayan Age of Empires maceramız, serinin 2. oyununda da devam etmişti. O dönem sadece LAN bağlantısı ile arkadaşlarımızla oynayabiliyorduk. Ancak şimdi direkt çevrimiçi savaşlara katılabiliyorsunuz.

Rise of Nations:

Age of Empires sevenlerin, mutlaka denemesi gereken oynanışı itibariyle çok seveceğiniz bir oyun. İlkel çağdan başlayıp, kendi medeniyetinizi geliştirip nükleer savaşlar yapabiliyorsunuz; hatta yukarıdaki videoda da sıfırdan başlayıp bir nükleer savaşa dönüşen oynanış var. Grafik olarak da sizi fazlasıyla memnun edecektir. Kendi stratejinizi belirleyip, aynı zamanda askeri dehanızı da konuşturmanız gerekiyor.

Battlefleet Gothic: Armada 2:

Strateji oyunları online olunca bir ayrı güzel oluyor. Armada 2 de, uzay gemisi üzerinden rakip oyuncularla savaşıyorsunuz. Gemi modelleri detaylı ve grafik olarak da oldukça güzel duruyor. Ayrıca oyunun arka plan haritaları da oldukça iyi. Uzayın karanlık boşluğunda, başka uzay gemilerini avlamaya çıkmak isterseniz bu oyun size göre olabilir. Uzay temalı strateji oyunları arasında en çok sevilen oyunlardan biri.

Battletech:

Bir uzay oyunundan sonra sırada robotların evreni var. Battletech, kendi robotlarınız ile savaşlara katıldığınız bir oyun. Her robotun kendine ait özel tasarımı, modellemesi ve özellikleri oluyor. Ayrıca robotlar birden fazla kategoride silah taşıyabiliyorlar. Robot savaşçılar aslında bize Pasifik Savaşları isimli filmi hatırlatıyor. Orada da bildiğiniz gibi insanlar devasa robotları kontrol edebiliyorlardı.

Northgard:

Grafikleri ve oynanışı ile mobil strateji oyunlarını anımsatıyor. Bir köyde başlayan oyunumuzda; kaynak toplayarak, savaşçılar eğiterek ve haritayı keşfederek kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bu gelişim sırasında çeşitli zorluklar ve görevler sizleri bekliyor. Oyun için söyleyebileceğimiz en önemli şey grafikleri olabilir. Çünkü oldukça değişken bir havaya ve detaylı bir modellemeye sahip.

Homeworld: Deserts of Kharak:

Teknolojinin bir hayli geliştiği bir evrende Homeworld, bu sefer eski oyunlarındaki gibi uzay yerine çöllerde geçiyor. Oyunun hikayesi ilk oyundan 100 yıl önce başlıyor. Saldırıya uğrayan ana üslerden sonra, Kapisi isimli ana aracımızda, kaynaklar toplayıp üretim yaparak, askeri donanım üreterek zorlu bir mücadele veriyoruz. Hikayenin geri kalanında ise artık düşmanlarla yüzleşip zorlu bir savaşın ortasında kalıyoruz.

Endless Legend:

Oynanış tarzıyla ilk başta Civilization’ı andıran Endless Legends, hikayenin ilerleyen bölümlerinde sizi bambaşka bir evrene götürüyor. Sıra tabanlı oyunun düşük depolamasına rağmen çok kaliteli grafikleri var. Oyunda birden fazla ırkla oynayabilir ve kendi stratejiniz ile gelişiminizi sürdürebilirsiniz. Strateji oyunları oynamak isteyenlerin mutlaka bakması gereken oyunlardan biri.

Stellaris:

Kesinlikle uzay temalı strateji oyunları önerileri içerisinde yer alması gereken bir oyun. Oyunda kendi imparatorluğunu kurup, geliştirdiğiniz uzay gemileri ile devasa uzay savaşları yapıyorsunuz. Birden fazla gezegen arasından dilediğiniz haritayı da seçebilirsiniz. Tarzı ve grafikleri ile eskiden tarayıcıdan oynanan oyunlara çok benziyor.

Supreme Commander:

Aslında bir seri olan Supreme Commander’ın ilk oyunu hâlâ serinin en çok oynanan oyunu. Hikayesi uzaylı bir robotun başka bir gezegene ışınlanmasıyla başlıyor. Gezegende kendi kolonisi kuran başka gruplar da var. Bu gruplar arasında çetin savaşlar geçiyor. Strateji oyunları oynarken beklediğiniz derin taktik ayarlama ve eski ama güzel grafikler sizleri bekliyor.

Strateji oyunları önerileri listemizin sonuna geldik. Birbirinden güzel ve her biri neredeyse birer efsaneye dönüşmüş en iyi strateji oyunları bu şekilde. Bu tarz oyunlardan beklediğimiz derin strateji imkanları, taktikler ve grafik kalitesi neredeyse tüm oyunlarda da var. Sizin de aklınıza gelen farklı oyunlar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.