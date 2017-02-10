Duvar Kağıdı Uygulaması Muzei, Büyük Bir Güncelleme Aldı

Android’teki en iyi duvar kağıdı uygulaması olan Muzei; birçok yeni özellik, iyileştirme ve hata düzeltmesi içeren büyük bir güncelleme aldı ve uygulamanın sürümü 2.3’e yükseldi.

Android’de yüksek kaliteli duvar kağıtlarının olduğu bir uygulama arıyorsanız bu konudaki en iyi seçenek Muzei. Muzei, Google mühendisi Roman Nurik tarafından geliştirilen bir uygulamadır. Ayrıca en yüksek geliştirme standartlarına uyar ve bir sürü eklenti içerir. Bununla birlikte dikkatinizi fazla dağıtmaması için duvar kağıtlarına harika bir bulanıklık efekti ekler.

Şimdi ise Muzei’ye birçok yeni özellik ve stabilite iyileştirmeleri içeren büyük bir güncelleme geldi. Güncellemeyle birlikte Muzei’nin versiyonu 2.3’e yükseldi. Telefonunda Android 7.1 bulunan az sayıdaki şanslı kişi yeni Muzei 2.3 versiyonunda iki harika yeni özellik bulacaklar. Bunlardan biri, aşağıya doğru açılan bildirim menüsü üzerinden duvar kağıdını hızlı bir şekilde değiştirmeyi sağlayan hızlı ayar. Diğeri ise sizi her görüntü için bir internet bağlantısına götüren hızlı erişim simgesi.



Bildirim Menüsündeki Hızlı Ayar Özelliğinin Görünümü

Ayrıca bu güncellemeyle Muzei’nin önceki sürümlerinde bulunan birçok hata gideriliyor. Bu güncellemeyle birlikte artık duvar kağıdı olarak kullanmak için resimler kopyalanmıyor ve kendi fotoğraflarınızı duvar kağıdı haline getirmek çok daha kolay. Bununla birlikte uygulamanın güvenilirliği de artırılıyor.

Bunların yanı sıra Android Wear 2.0 işletim sistemi için Muzei uygulamasına bazı zorlukları ortadan kaldırmak için yeni özellikler eklendi. Örneğin, artık herhangi bir üçüncü taraf uygulaması Muzei’nin saat arayüzüne bilgi ekleyebiliyor.