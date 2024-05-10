Uzayda yenilen ilk yemek, insanlığın yörüngeye yaptığı ilk yolculukta Yuri Gagarin tarafından yenildi. Ancak bilim insanları uzayda yemek yemenin, astronu ne şekilde etkileyeceği konusunda büyük endişelere sahipti.

1961 yılında Dünya’nın ilk turunu 108 dakikada tamamlayan Yuri Gagarin, uzaya çıkan ilk insan oldu. Astronot, bu 108 dakika içinde elbette herhangi bir şey yemeden yolculuğunu tamamlayabilirdi ancak aksi bir durum gelişseydi ve yolculuğu daha uzun sürseydi, bir şeyler yemesi gerekecekti.

Bu düşünceden yola çıkan bilim insanları, uzayda yemek yemenin Yuri Gagarin’i nasıl etkileyeceğini test etmek amacıyla birçoğumuzun aklına gelmeyecek bir seçim yaptı.

Yuri Gagarin’in Vostok 1 uzay kapsülü, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 13 günlük erzakla istiflenmişti.

Bu olasılıklar arasında retroketin başarısız olması ve doğal yörünge çürümesi nedeniyle Dünya’ya geri dönmeyi beklemek zorunda kalması vardı. Ancak aslında bu durum, uzayda yemek yemeyi test etmek için bulunmaz bir fırsattı.

Çünkü bilim insanlarının, çiğneme ve yutma gibi temel işlevlerin mikro yer çekiminde mümkün olup olmadığı konusunda çeşitli şüpheleri vardı ve Gagarin’in tüketecekleri arasında kırıntı barındıran herhangi bir şey olmamalıydı.

Böylece çözüm, yiyeceklerin macun hâline getirilip tıpkı metal diş macunu tarzında bir tüpe yerleştirilmesi ve Gagarin’in besinleri bu şekilde tüketmesiydi.

Macun hâline getirilmiş dana eti ve ciğer püresi, yolculuk esnasında Yuri Gagarin’in tükettiği yiyecekler oldu. Ana yemek yerine geçen bu iki tüpten sonra da tatlı niyetine bir tüp, çikolata sosu tüketti.

Bilim insanları o zamanlar, mikro yer çekiminin insanlar üzerindeki etkisini bilemediğinden böyle bir yol izlemişti bu şekilde bile Gagarin’in sindirim sisteminde bir şeylerin ters gideceğini bekliyorlardı.

Ancak beklenen olmadı ve Yuri Gagarin, uzayda yemek yemenin herhangi bir problem yaratmayacağını kanıtlamış oldu.

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