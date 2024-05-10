TikTok, kullanıcıları yapay zekâ ile oluştuurlan içerikler konusunda bilgilendirmeye yönelik yeni bir adım attı. Artık DALL-E 3 gibi modellerle oluşturulan içerikler, otomatik olarak etiketlenecek.

Yapay zekânın yaygınlaşmasıyla sosyal medya platformlarına büyük iş düşmeye başladı. Şirketler, dolandırıcılıklardan deepfake görüntülere kadar yapay zekânın potansiyel sorunlarını önlemek için adımlar atmaya çalışıyordu. Şimdi de TikTok’tan böyle bir hamle geldi.

Dev platform, normalde kendi efektleriyle oluşturulan yapay zekâ içeriklerinin etiketliyordu. Şimdi ise diğer platformlarda oluşturulan içerikleri de etiketleyeceğini ve kullanıcıları bilgilendireceğini ifade etti.

DALL-E 3 gibi modellerle oluşturulan içeriklere etiket eklenecek

Diğer platformlar derken DALL-E 3, Bing, Midjourney gibi diğer yapay zekâ modellerinden bahsediliyor. Eğer bir içerik üreticisi TikTok üzerinden bu tarz bir araç ile oluşturduğu gönderi paylaşırsa içeriğe otomatik olarak “yapay zekâyla oluşturuldu” yazan bir etiket eklenecek. Bu şekilde kullanıcılar o görselin yapay zekâ ürünü olduğunu anlayabilecekler.

TikTok, bu yeni etiketleri getirmek için Microsoft ve Adobe’nin ortak kurduğu C2PA koalisyonunun “İçerik Kimliği” ismi verilen teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, içeriklere meta veriler ekliyor, bu şekilde TikTok içeriğin yapay zekâ tarafından oluşturulduğunu hızlıca anlayabiliyor ve etiket ekliyor. C2PA’nın bu teknolojisi, sahte görsellerin ve yanlış bilgilerin önüne geçmek amacıyla geçen yılın ekim ayında tanıtılmıştı. Ancak bu bilgileri içermeyenlerin TikTok’a yüklenip etiketlenmeden dolaşımda olabileceğini de belirtmek gerekiyor.

TikTok’un getirdiği bu özellik, önümüzdeki haftalarda tüm dünyada kullanıma sunulmuş olacak. Etkili olup olamayacağını o zaman göreceğiz. Hâlihazırda üreticilerin yapay zekâ ile oluşturulan veya değiştirilen içerikleri belirtmesini zorunlu kılan şirket, şimdi gelen özelliği yapay zekâ içeriklerini anlama konusunda ek bir yöntem olarak gördüğünü söylüyor.