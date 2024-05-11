OpenAI, 13 Mayıs Pazartesi günü bir etkinlik gerçekleştireceğini duyurdu. Şirket CEO'su Sam Altman, günlerdir gündemde olan bu arama motoru iddialarını yalanladı.

Yapay zekâ sektörünün önde gelen isimlerinden OpenAI, geçtiğimiz gece dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirket, önümüzdeki günlerde büyük bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Açıklamaya göre GPT-4 ve ChatGPT ile ilgili en yeni özelliklerin duyurulacağı bu etkinlik, 13 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

Hatırlayan okurlarımız vardır; birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, OpenAI'ın Google'a rakip olacak bir arama motoru üzerinde çalıştığı iddialarından bahsetmiştik. Hatta Reuters, dün akşam bir haber yayımlamış ve düzenlenecek etkinlikte bu arama motorunun tanıtılacağını söylemişti.

Ancak Sam Altman, bu iddiayı yalanladı

OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin resmî X hesabından yapılan paylaşımı alıntıladı ve önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Sam Altman, bu etkinlikte GPT-5 veya arama motoru tanıtılmayacağını söyledi. Açıklamaya göre OpenAI, yapay zekâ ile ilgilenen insanların hoşuna gidecek birkaç duyuru gerçekleştirecek.

OpenAI tarafından gerçekleştirilecek etkinlik, en çok da zamanlaması ile dikkat çekici. Bu etkinlik, 13 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Google'ın en yeni yapay zekâ teknolojilerini duyuracağı I/O 2024 ise 14 Mayıs Salı günü başlayacak. Bakalım OpenAI, yapacağı duyurularla Google'ı köşeye sıkıştırmayı başarabilecek mi.