Geçtiğimiz saatlerde yaşanan Güneş fırtınası, kuzey yarım kürenin büyük bir bölümünde kuzey ışıkları görülmesine neden oldu. İşte sosyal medyaya yansıyan bazı görüntüler.

Dün gece sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, son 20 yılın en büyük patlamalarından bir tanesi yaşandığından bahsettik. Tabii bu durumun Dünya için bazı etkileri oldu. Bu etkilerin en başında da kuzey ışıkları geliyordu. Kuzey yarım kürenin büyük bir bölümünde kuzey ışıkları görüldü.

Kuzey ışıklarının pek çok yerden görülmesi, sosyal medyada da gündem oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, bu etkileyici doğa olayı ile ilgili paylaşımlar yaptılar. Dilerseniz lafı hiç uzatmayalım ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere yakından bakalım.

İşte sosyal medyada yapılan kuzey ışıkları paylaşımları: