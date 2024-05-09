Citroen, Çift Kabinli Garip Bir Van Üretti

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Fransız otomobil üreticisi Citroen, iki van kabinini birbirine bağladığı garip bir aracı satışa sundu. Bu ilginç yapının ise oldukça mantıklı bir sebebi bulunuyor.

Görünüşe göre önden çekişli bir kamyonet ya da van satıyorsanız, nasıl olsa arka kısmı tamamen değiştirilecek araçlar için üretimle ya da lojistikle uğraşmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken şey iki aracın kabinini önlü arkalı bağlamak ve göndermek. 

Citroen'in internet sitesinde yer alan ve kalınca bir metal ızgara üzerinde birleştirilmiş olan iki van kabini, görsel olarak bakıldığında yeni yeni photoshop kullanmayı öğrenen birinin komiklik olsun diye yaptığı bir şeye benziyor. Öte yandan araç oldukça gerçek. 

Kabin Citroen'den, gerisi kullanıcıya kalmış

citroen

Aslında bu tasarım, firmanın üretim ve lojistik maliyetlerini azaltmak için kullandığı bir yöntem. Böylece üçüncü parti üreticiler, vanların arka kısmına istedikleri gibi karavan, kamp aracı ya da farklı bir özel araç üretmek için fazladan masrafa girmezken Citroen de günün sonunda kullanılmayacak parçaları üretmekten ya da taşımaktan kurtulmuş oluyor. 

citroen

Bu tasarımın bir diğer avantajı ise firmalara, standart üretimin oluşturduğu kısıtlamadan uzak bir şekilde kendi araçlarını üretme şansı veriyor. Yani bu siyam ikizi van kabinleri aslında her iki taraf için de bir kazanç sağlıyor. Elbette ki bu modelde her bir aracın kendi ayrı motoru, vites kutusu ve gerekli donanımları bulunuyor. Otomotiv sektöründe artan maliyetler, daha fazla firmayı bu tür ilginç çözümlere yönlendirebilecek gibi gözüküyor.
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Kaynak : https://www.motor1.com/news/719044/citroen-dual-headed-van/
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