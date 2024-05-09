Dünya üzerinde konuşulduğu bilinen ortalama 7.000 dil vardır. Bu diller, 142 farklı dil ailesine mensuptur ve birbirinden farklı çok sayıda özellik taşır. Yine bazılarının kelime dağarcığı çok genişken bazılarınınki de bir o kadar dardır. Peki dünyanın en küçük dili hakkında bir fikriniz var mı?

Küçük bir dil, belki harflerin sayısında pek bir değişiklik yaratmasa da kelime sayısının oldukça az olduğu anlamına gelir. Bu da hâliyle iletişim problemlerini beraberinde getirir.

Sözü daha fazla uzatmadan dünyanın en küçük dilinin ne olduğuna ve bu dilin özelliklerine bakalım.

Dünyanın en küçük dili, ilk kez 2001 yılında taslağı hazırlanan Toki Pona’dır.

Taslağın yanında 2014’te kitap olarak yayımlanan “Toki Pona: İyi Bir Dil” isimli eser, Torontolu çevirmen ve dil bilimci Gold Lang tarafından tasarlanır.

Bu dil, dünyanın farklı kültürleri arasında nispeten evrensel olan basit kavramlara ve unsurlara odaklanır. Lang, Toki Pona’nın minimum karmaşıklıkla maksimum anlamı ifade edecek şekilde tasarlandığını söyler.

Ayrıca Toki Pona’da 14 ses ve 120 temel kelime bulunur. Uluslararası yardımcı bir dil olması amacıyla tasarlanmamıştır ancak “Taocu” felsefesinden esinlenilmiştir. Bazılarına göre de Toki Pona’yı öğrenmek yalnızca 30 saatinizi alır.

Lang, Toki Pona dilini temsil etmek için Latin alfabesinin harflerini kullanır.

Bu harfler içinde; p, t, k, s, m, n, l, j, w, a, e, i, o ve u vardır. Şaşırtıcı bir şekilde bu dilde büyük harfler sadece kişi ve yer adları için kullanılır. Örneğin İngilizcedeki “öğretmek” kelimesi bilgi vermek anlamına gelen “pana e sona” şeklinde ifade edilir.

Renkler için de 5 farklı kök kelime bulunur. Pimeja (siyah), walo (beyaz), loje (kırmızı), jelo (sarı) ve laso (mavi). Fakat bazen bu renklerin özellikleri bir araya getirilerek spesifik hâle getirilebilir. Örneğin mor, “laso” ve “loje”nin birleşimiyle ifade edilir.

Bu dilin kök kelimeleri, çok sayıda dilden alıntı yapılarak türetilmiştir.

Bu diller arasında İngilizce, Tok Pisin, Gürcüce, Akadca, Fince, Fransızca, Esperanto, Çince ve Hırvatça vardır. Ayrıca Toki Pona’yı 2007 yılında, dünyada yalnızca 100 kişinin konuşabildiği tespit edilir.

Yine hâlihazırda Japonya, Yeni Zelanda, Belçika ve Arjantin gibi farklı ülkelerde farklı topluluklardan insanların, çevrim içi ortam aracılığıyla etkileşime geçtikleri ve aslında bu dilin konuşurlarının çok daha fazla olduğu tahmin edilir.

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