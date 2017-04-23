Böceklere Bakış Açımızı Değiştirebilecek Nitelikte 9 Güzel Böcek!

Çiçekleri harika, gökkuşaklarını mükemmel diye ifade etsek de, konu böceklere geldiğinde aynı türden kelimeler çıkmaz ağzımızdan genellikle. Onları iğrenç, tiksinç, pis canlılar olarak tanımlarız. Oysa cidden öyleler mi? Belki de onları sadece güzellik algımızın sonucu olarak böyle çirkin, ürkütücü bulmaktayız.

Böcekler, eklem bacaklılar (Arthropoda) şubesinin tür ve takson bakımından en kalabalık hayvan grubudu olarak kabul edilmektedirler. 1 milyondan fazla olan tür sayılarıyla dünyadaki en fazla türe sahip canlılardır. Dünyanın hemen hemen her yerindedirler ve bazen oldukça yoğun popülasyonlarda oldukları görülebilir.Her yıl listeye birkaç bin tür yeni böceğin eklendiği bilinmektedir. Toplam tür sayısının 2.000.000 olduğu kabul edilen küçük canlılar dünyadaki hayvanların yaklaşık %90 kadarını oluştururlar. İnsanlık tarafındansa genellikle rahatsız edici, ürkütücü, iğrenç bulunurlar. İşte böceklere bakış açımızı değiştirebilecek 9 güzel böcek:



Chlamisine Chrysomelid

Kırmızı sıcak lavdan dışarı sürünerek çıkmaya çalışıyor gibi görünen bu yaprak böceği türü, 2011 yılında Küba'nın Guantanamo Körfezi yakınlarında görüntülendi.

Protoxaea Gloriosa

Parlak turuncu neon renkli bu küçük arımsı böcek, Arizona polenlerinin arasından geliyor. Bu böcek türü daima parlak renkler tarafından cezbedilir ve

canlı renkli çiçekler arasında gezinip durur.

Anthophora Californica

California civarında bulunan bu erkek arı türü parlak sarı bir yüze sahiptir. Böcek gibi bir görüntüsü olsa da anthophora aslında bir arı türüdür. Kazıcı arı diye de adlandırılan bu tür, çöl topraklarını dişleriyle kazdığı için bu adı almıştır.

Osmia

Bu yeşil limon renkli böcek türü de bir arı türüdür ve San Francisco civarında yaşar. Bu cins arılar mason arılar olarak bilinirler ve genellikle yuvalarının iç kısmını oluşturmak için kil veya çamur kullanırlar.

Exaerete Smaragdina

Exaerete smaragdina, Kosta Rika'da bulunan asalak bir orkide arısıdır. Bu böcek türleri karşı cinsi etkilemek için orkidelerden yağ toplar, ancak oldukça kötü bir yanları vardır ki; diğer arılar yuvalarından çıktıklarında potansiyel rakip olarak gördükleri için diğer arıların yumurtalarını öldürürler.

Stiretrus Decemguttatus

Oldukça kötü bir kokuya sahip olmasına rağmen, harika renkleriyle bu böcek türü şaşırtıcı derecede güzeldir. Görsel de mavimsi rengi ile gördüğümüz bu canlı, sarı, kırmızı, kahverengi gibi pek çok farklı renklere sahip olabilir. Bu böcek türü, yukarıda bahsettiğimiz kırmızı yaprak böceği Chlamisine Chrysomelid gibi diğer böcek türleri ile beslenmektedir.

Euglossa

Bu orkide arı türü, Guyana civarında bulunmaktadır. Orkidelerin tozlaşmasına yardımcı bu böcek türü, yukarıda bahsettiğimiz mavi orkide arısının aksine parazit değildir.



Tritoxa Flexa

Siyah soğan sineği olarak da bilinen bu tür, Kuzey Amerika'da yaşamaktadır. Kanatlarındaki oldukça farklı çizgileri, böceğin kolaylıkla fark edilmesini sağlar. Genellikle nektarlarla beslenen böcek türünün sık sık sarımsak bitkisinin etrafında görüldüğü de olur.

Dasymutilla Gloriosa

Şeytanarabası kadife karıncası (The Thistledown Velvet Ant) olarak da bilinen bu böcek türü, editörün favorisi olup; aslında tam anlamıyla bir karınca değil, bir çeşit yabanarısıdır. Bu oldukça garip bir biçimde tüylü olan canlıların, hafif miktarda zehirli olan iğneleri vardır. Ancak soktuklarında aşırı derecede acı verici olur, tür bu sayede yırtıcılardan kendini korumayı başarabilmektedir.