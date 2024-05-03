Dora Özsoy, 2016 yılında kurduğu oyun şirketi Stratera Games'in kapandığını açıkladı. Özsoy, aldıkları karar nedeniyle üzgün olmadıklarını belirtti.

Türkiye'nin en bilindik video oyun geliştiricilerinden Dora Özsoy, kurucusu olduğu oyun şirketi Stratera Games ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Özsoy, 2016 yılında kurduğu şirketin kapandığını açıkladı. Bazı sorunlar olduğunu söyleyen Dora Özsoy, detaylı açıklama için bir video çekeceğini ifade etti.

Hâlihazırda yayımlanmış olan birkaç oyuna sahip olan Stratera Games, şimdilerde üç yeni oyun üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Dora Özsoy, bu oyunların fişinin çekildiğini açıklarken, yaşananlar nedeniyle üzgün olmadığını belirtti.

Stratera Games çalışanları, Rogue Duck Türkiye'ye geçecek

Dora Özsoy, Stratera Games bünyesinde çalışanların akıbeti ile ilgili de konuştu. Buradaki çalışanların, Rogue Duck Türkiye bünyesinde çalışmaya devam edeceğini söyleyen Dora Özsoy, çalışanları adına da takipçilerine teşekkür etti.

Ekibin en önemli oyunlarından bir tanesi, daha geçtiğimiz yıl yayımlanan Cardboard Town'du. Dora Özsoy, bu oyunun son bir kez büyük bir güncelleme alacağını, sonraki aşamada destek verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.