Süper Lig'e bu sezon veda eden İstanbulspor'un Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonunda yüklü tek uygulamanın Maçkolik olduğunu açıkladı.

Türk Futbolu son dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'nun olası başkan değişimine odaklanmış durumda. Pek çok Süper Lig ekibi, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'ye karşı olağanüstü kongre çağrısında bulunuyor. Hatta bunun için kulüpler imza da topladı. Konuyla ilgili bir açıklama da İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Başkan Yardımcısı Bayram Saral'dan geldi.

Federasyonun da istemesi durumunda seçimli genel kurulun gelecek ayın başında yapılabileceğini ifade eden Sarıalioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Türk Futbolunun içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığını ifade etti.

"Telefonunda yüklü tek uygulama Maçkolik"

İstanbulspor Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolu yakından takip ettiğini ve kendisinin telefonunda yer alan tek uygulamanın da Maçkolik olduğunu belirtti. Hatta Sarıalioğlu'na göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok takımın ilk 11'ini sayabilecek derecede futbol ile ilgili.

Türkiye'de son dönemde federasyon yönetimi sıklıkla tartışmaya neden oluyor. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de sık sık bu tartışmaların göbeğinde yer alıyor.

İşte o basın toplantısı: