SWM, "G03F" olarak isimlendirdiği SUV modelini Türkiye pazarında satışa sundu. Aracın fiyatı oldukça rekabetçi.

Bundan birkaç ay önce Türkiye pazarına giriş yapan İtalyan otomobil firması SWM, "G03F" olarak isimlendirdiği yeni SUV modelini Türkiye pazarına getirdi. Dikkat çekici özelliklere sahip olan SUV, hiç fena sayılmayacak bir fiyat karşılığında satın alınabilecek.

SWM G03F, oldukça kalıplı bir otomobil olarak karşımıza çıktı. Bu bağlamda; aracın ön kısmında gördüğümüz dev SWM ibaresi ve bunun çevresine yerleştirilen geniş ızgara, dikkatimizi çeken ilk tasarım detayı. LED destekli far teknolojisiyle donatılan otomobil, arka kısımda ise oldukça sert hatlara ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda SWM G03F

SWM G03F, oldukça geniş bir iç hacme ev sahipliği yapıyor. Yarı dijital bir gösterge ekranına sahip olan otomobil, 10.5 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranıyla geliyor. Bilgi-eğlence ekranının hemen altında ise aracın kontrolünü sağlayan bir dizi buton yer alıyor.Aracın istenirse 3 sıra koltuklu hâle getirilebildiğini de belirtelim.

SWM'nin Türkiye'deki yeni otomobilinde 1.5 litrelik benzinli motor bulunuyor. 110 beygir gücündeki bu motor, 5 ileri vitesli manuel şanzıman ile eşleştirildi. Maksimum hızı 165 km/s olarak açıklanan otomobilin karma yakıt tüketimi 100 km'de 7,5 litre olarak açıklandı.

SWM G03F Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L, Benzinli Deluxe, Manuel 1.059.500 TL

Bu fiyatın oldukça rekabetçi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bugün Fiat Egea başlangıç fiyatı 1.007.900 TL.