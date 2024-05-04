Sony Xperia 1 VI ve Xperia 10 VI'dan Yeni Görseller Geldi

Sony'nin yeni Xperia modelleri olan 1 VI ve 10 VI'den yeni görseller gelmeye devam ediyor.

Teknoloji devlerinden Sony'nin 17 Mayıs'ta gerçekleştireceği bir etkinlik ile birlikte Xperia 1 VI ve Xperia 10 VI modellerini resmi olarak tanıtacağı tahmin ediliyordu. Telefonların resmî görselleri olduğu düşünülen fotoğraflar paylaşıldı.

Gelen görsellere baktığımızda iki telefonun da daha önceki sızıntılardaki görsellerle uyumlu olduğu görülüyor. Yeni görsellerde ise Xperia V10'un üç farklı rengi bulunuyor. Cihazların detaylarının ortaya çıkması ile birlikte tasarımdaki bazı değişiklikler göze çarpıyor.

Telefoto kamerası kaldırıldı

Yeni Xperia VI'da dikkat çeken ilk özellik ise bir önceki nesilde gördüğümüz telefoto kamerasının kaldırılması oldu. Bu modelde yalnızca ana kamera ve ultra geniş açı kamerası göze çarpıyor. Bu durum bir gerileme gibi gözükse de Sony, aradaki farkı 2x kayıpsız zoom gibi özelliklerle kapatmış olabilir.

Her iki cihazda da 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Öte yandan cihazlar arasında ciddi bir fiyat farkı bulunacak. Zira Xperia V1, Sony'nin bu yılki amiral gemisi modeli olarak raflardaki yerini alacak. Cihazın içinde de Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunacağı ifade ediliyor.

Yeni modellerden Xperia 1 VI'ın 12GB/16GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Daha uygun fiyatlı olacak Xperia 10 VI'ın ise 6GB/8GB RAM bulunduracağı tahmin ediliyor. Ayrıca iki modelden 1 VI'In ekranının daha yüksek yenilenme hızına sahip olacağı belirtiliyor. 1 VI'ın daha uzun ekranının en boy oranı 19,5:9 olacak.