Donanım Canavarı "Essential" Akıllı Telefon Geliyor!

Playground Capital'in kurucusu Andy Rubin'in bizzat geliştirdiği Essential isimli akıllı telefon, üst düzey donanım kalemleri ile dikkat çekeceğe benziyor.

1963 yılında doğan Andrew "Andy" Rubin başarılı bir yazılımcı, mühendis ve iş adamı. Daha önce Danger Inc. ve Android Inc.'de de kuruculuk ve CEO'luk görevleri üstlenen Andy Rubin, şimdilerde yine kendi kurduğu Playground Global'in başında. Rubin; Google, HP, Foxconn, Redpoint Ventures, Seagate Technology ile yoğun işbirliği içinde.

Andy Rubin'in bizzat geliştirdiği "Essential" isimli akıllı telefonun özellikleri ortaya çıktı. Cihaz hiç de Essential(temel) özellikler taşımıyor. GFXBench aracılığıyla yetenekleri sızan cihaz, muhtemelen Foxconn Holdings tarafından üretilecek. Akıllı bombanın teknik özellikleri arasında 5.5-inçlik, 80:41 oranlı 2560 x 1312 piksel ekran, 2.2 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdek Qualcomm SnapDragon 835 işlemci, Adreno 540 grafik istemci ve 4 GB RAM gibi kalemler bulunuyor. Arka tarafta 12 MP ana kamera, ön tarafta ise 7 MP'lik bir çekim kamerası bulunuyor. Her iki kamera da 4K kayıt özelliği barındırıyor. NFC'yi destekleyen telefon, Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle güçlendirilecek. Essential'ın ABD fiyatının 650 dolar seviyesinde olması bekleniyor.