Kişilerin telefon bilgilerini toplayan GetContact’ta kendi numaranızı sistemden silmenin bir yolu bulunuyor. Sizlere bu yolu anlatmaya çalıştık.

Başka kişilerin telefon rehberine nasıl kaydedildiğini merak eden milyonlarca kişi, GetContact isimli uygulamayı telefonuna indirdi. Kısa sürede çok popüler olan GetContact, hala çoğu kişinin tam olarak anlayamadığı bir uygulama. Uygulamayı indirip gerekli izinleri verdiğinizde, akıllı telefonunuzda bulunan tüm numaralara erişim sağlayıp kişilerin bilgilerini veri tabanında toplayabilen GetContact, Facebook’u bile derinden sallayan veri ihlalini yapmaya çok müsait bir uygulama.

Kişilerin telefon numaralarını ve isimlerini öğrenen uygulama, tek bir kişiye eriştikten sonra o kişinin tüm rehberine ulaşabiliyor. Yani sizler uygulamayı indirip izin vermemiş olsanız dahi, telefon numaranızın bulunduğu 5 yıl önceki pek de samimi olmadığınız arkadaşınız yüzünden GetContact’ın veritabanına eklenebiliyorsunuz. Bu durum bazı insanların GetContact’a tepki göstermesine neden oldu.

Hayatın gizliliği düşünüldüğünde çok ciddi sıkıntılar yaratan GetContact, bu numaraları silmek için bir sistem getirmiş. Peki, GetContact’ın oluşturduğu bu potansiyel tehlikeden korunmak için neler yapmak gerekiyor?

GetContact’ta Yer Alan Numaramı Nasıl Silerim?

Öncelikle uygulamaya kendiniz giriş yaptıysanız, sırasıyla Ayarlar > Hakkında > Hesap Ayları > Hesabı Sil seçeneklerine tıklamanız gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra hesabınız silinmiş oluyor. Sistemden telefon numaranızı silmek istediğinizde ise GetContact Unlist sistemini kullanmak gerekli.

Bunun için, buraya tıklayarak GetContact Unlist sayfasına gitmelisiniz.

tıklayarak GetContact Unlist sayfasına gitmelisiniz. Karşınıza çıkan sayfada numara yazılacak alana telefon numaranızı yazıp, doğrulama seçeneğini geçtikten sonra Unlist butonuna tıklayınız.

Telefon numaranızı kaldırmak istediğinizden emin misiniz? Sorusuna “Ok” diyerek telefon numaranızı Unlist üzerinden kaldırabilirsiniz. Bu sistemin telefon numarasını tüm veritabanından silip silmediği şimdilik bilinmiyor. Yine de bu hamleleri yaptıktan sonra numaranız başka GetContact kullanıcıları tarafından görünmemeye başlıyor.

GetContact Bu Verileri Ne Yapabilir?

Kısa sürede milyonlarca kullanıcının rehberine ulaşan GetContact, bu sayede yüz milyonlarca insanın telefon numarasını elinde bulunduruyor. Günümüzde internet sektöründeki en önemli gelir kaynağı veri satışıdır. Eğer kullanıcı verilerine sahipseniz, her türlü projeyi hayata geçirebilir ve para kazanabilirsiniz. GetContact da bu telefon numaralarını el altından farklı projelerde kullanmak üzere satabilir.