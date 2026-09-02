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Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

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Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri
Sümeyye Karagöz Sümeyye Karagöz /

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri
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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Aula F805 Oyuncu Mouse

ppp - 2026-09-02T132505.096

RGB aydınlatmasıyla dikkat çeken Aula mouse, optik sensöre sahip. Mouse'un 6400'e kadar olan DPI ayarı sayesinde oyun tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza göre hassasiyeti anlık olarak değiştirebilirsiniz. Programlanabilir tuşlarının bulunması da ürünün bir diğer artısı.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

GoLite Classic Gaming Mouse Pad

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GoLite Mouse Pad'in kaymaz tabanı bulunuyor. Oyunlardaki verimim artsın ve cebimden de çok para çıkmasın diyorsanız listemizdeki bu önerimize göz atabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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X-Level Mini PowerBank

ppp - 2026-09-02T132551.749

Telefonunuzun şarjı gün içinde sürekli bitiyorsa size X-Level powerbank'i önerebiliriz. 5000 mAh kapasitesi ve 20W Power Delivery desteği sayesinde telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj edebilen bu ürün, 89 gram ağırlığıyla çantada ya da cepte kolayca taşınabiliyor.

Üzerindeki LED ekran sayesinde kalan şarj seviyesini anlık olarak görebilir, yatay stant özelliği sayesinde telefonunuzu şarj ederken video izlemeye veya görüntülü görüşme yapmaya da devam edebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kioxia TransMemory U301 USB Bellek

ppp - 2026-09-02T132611.794

Özellikle günlük kullanımda belgeleri yedeklemek, büyük dosyaları taşımak veya bilgisayarınızdaki depolama alanını rahatlatmak için bir alternatif arıyorsanız Kioxia USB bellek, kullanışlı yapısıyla işinizi görebilecek modellerden biri.

USB 3.2 Gen 1 desteği sayesinde USB 2.0 bağlantılara kıyasla daha hızlı veri aktarımı sunan bu ürün, 16 GB'dan 256 GB'a kadar farklı kapasite seçeneklerine sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Klasse Samsung Galaxy Tab S10 FE / S9 FE Uyumlu Smart Kılıf

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Tabletini çizilmelere ve darbelere karşı korumak isteyenler için tasarlanmış bu kılıf, 10.9 inç Galaxy modellerle uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Voultage Bluetooth 5.4 Araç AUX Adaptörü

ppp - 2026-09-02T132641.825

AUX girişine ve güç için USB portuna takarak kullanabileceğiniz cihaz, Bluetooth 5.4 bağlantısı sayesinde telefondan müzik dinlemenize, navigasyon seslerini araç hoparlörlerinden almanıza ve dahili mikrofonuyla eller serbest telefon görüşmeleri yapmanıza imkân tanıyor. İlk eşleştirmeden sonra otomatik olarak bağlantı kurabilmesi de her araç kullanımında yeniden uğraşmanızı önlüyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Baseus Hızlı Şarj Cihazı

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Baseus şarj cihazı, küçük boyutuna rağmen 30W güçle telefonunuzu kısa sürede şarj edebiliyor. USB-C çıkışı üzerinden hızlı şarj desteği sunan adaptör, iPhone, Samsung ve diğer uyumlu cihazlarla kullanılabiliyor. Ayrıca BCT soğutma teknolojisi ve akıllı çip koruması sayesinde aşırı ısınmaya karşı güvenlik sağlıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Orret Home 2000 Lümen Şarjlı El Feneri

ppp - 2026-09-02T132739.824

Listemizdeki bir diğer ürün olan Orret Home Şarjlı El Feneri, güçlü aydınlatması ve şarj edilebilir yapısıyla kamp, doğa yürüyüşü veya elektrik kesintileri gibi durumlarda yüksek görüş mesafesi sunuyor. Zoom özellikli lense sahip olan bu ürün, suya da dayanaklı.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Coverzone Ultra Mini El Vantilatörü

ppp - 2026-09-02T132759.724

Sıcak havalarda evde, ofiste, piknikte, yürüyüşte ya da toplu taşımada kullanabileceğiniz Coverzone Mini El Fanı, USB-C bağlantı noktasına sahip. Buna ek olarak ürünün üzerindeki LED dijital ekran sayesinde pil seviyesini ve çalışma durumunu kolayca takip edebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

CATA Poyraz Şarjlı Led Kafa Feneri

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CATA kafa lambası; kamp, balıkçılık, yürüyüş veya tamirat gibi karanlıkta çalışmanız gereken durumlarda aydınlatma sağlıyor. 300 lümen ışık gücüne sahip olan ürün; parlak, düşük ve çakar olmak üzere üç farklı ışık moduyla kullanılabiliyor. Ayrıca ayarlanabilir zoom özelliği sayesinde ışığın odak noktasını ihtiyacınıza göre değiştirebiliyorsunuz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

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