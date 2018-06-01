Geçtiğimiz günlerde Google Haritalar'da belirtli bir noktayı işaretleyerek kullanıcıların lokasyona akın etmesine sebep olan kadına 5 yıldızlı yorumlar yağdı.

İsmi bilinmeyen bir kadın, teknik olarak internete erişimi olan, dünya üzerindeki 3 milyar insanın erişim sağlayabileceği Google Haritalar'a göğsünü açarak kaydettiği videosunu yükledi. Videodan alınan görseller kısa sürede viral olurken, kadının işaretlediği bölge en çok aranan yerler arasına girdi.

Kadının paylaştığı bölgeyle ilgili yorum yapanlardan biri şunları söyledi: "Daha önce burayı görmeyi hiç düşünmemiştim ama şimdi istiyorum. Oldukça yaşanılabilir bir yere benziyor!"

Tayvan'da yukarıda işaretlenmiş bölgede yaşanan hadise ile ilgili konuşan Google Tayvan yetkilisi oldukça politik bir açıklama yaptı: "Kullanıcılar uygulamada herhangi bir hata, yanlış yer veya herhangi farklı bir durum gördüklerinde bizlere bunu bildirebilirler."

Google sosyal medyada büyük eğlence haline dönüşen olayla ilgili ciddiyetini koruyor. Herhangi bir çıplaklık veya pornografik görüntünün eklenmesine izin vermiyor. Hatta yetkililerin dava açmak için kadını aradıkları da şu an konuşulanlar arasında.