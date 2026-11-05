Japon üretici Toyota'nın Corolla modelinde kullandığı en sağlam dizel motorları derledik.

Toyota Corolla, yıllar boyunca dayanıklılığıyla tanınan dizel motorlarla adından söz ettirdi. Özellikle 1.4 D-4D ve 2.0 D-4D üniteleri, doğru bakım yapıldığında uzun kilometreler boyunca kullanılabilmeleriyle hafızalara kazındı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Biz de bu içerikte Toyota Corolla'nın geçmişten günümüze en sağlam dizel motor seçeneklerine yakından bakıyoruz. Hazırsanız listenin ilk sırasıyla başlayalım.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

1.4 D-4D (1ND-TV): Ekonomik ve uzun ömürlü

Toyota'nın en başarılı küçük dizel ünitelerinden biri olarak gösterilen 1.4 D-4D, özellikle yakıt ekonomisi ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Zincirli triger yapısı sayesinde düzenli kayış değişimi gerektirmemesi de bakım maliyetlerini azaltan önemli bir avantaj. Bu motor, 2004-2007 Corolla E120, 2007-2013 Corolla E150 ve 2013-2018 Corolla E170 modellerinde kullanıldı. Enjektör ve EGR sistemi ise yüksek kilometrelerde kontrol edilmesi gereken parçalar arasında yer alıyor.

2.0 D-4D (1CD-FTV): Eski neslin güçlü dizeli

2.0 D-4D, Toyota'nın eski nesil dizel motorları arasında dayanıklılığıyla öne çıkan seçeneklerden biri. 1CD-FTV kodlu bu motor, sağlam mekanik yapısı ve yüksek tork üretmesiyle hafızalarda yer edinmişti. 2002-2007 arasındaki Corolla E120 modellerinde 90, 110 ve 116 HP güç seçenekleriyle sunuldu.

2.0 D (2C ailesi): Eski usul dizel

Turbo beslemesi ve modern dizel sistemleri bulunmayan eski 2.0 D motorlar, basit mekanik yapılarıyla dikkat çekiyor. 2C motor ailesi, özellikle 1990'lı yılların Corolla modellerinde kullanılan atmosferik dizel seçenekleri arasında yer alıyor. Daha az karmaşık bir yapıya sahip olmaları, arıza ihtimali ve bakım konusunda avantaj sağlıyor.

Bu noktada hatırlatalım, her 2.0 D-4D aynı derecede sağlam değil.

Özellikle 2006 sonrasında bazı Corolla modellerinde kullanılan 2.0 D-4D 1AD-FTV motorlarda yağ tüketimi ve silindir kapak contası sorunları rapor edildi. Bu nedenle yalnızca motor hacmine veya D-4D logosuna bakarak karar vermek doğru değil; motor kodunu ve bakım geçmişini kontrol etmek gerekiyor.