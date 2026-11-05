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Kasım 2026 BYD Fiyat Listesi Belli Oldu: SEAL'de İndirim Fırsatı!

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BYD’nin Kasım 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde SEAL, SEALION 7, ve TANG modelleri yer alıyor.

Kasım 2026 BYD Fiyat Listesi Belli Oldu: SEAL'de İndirim Fırsatı!
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

BYD, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak tavsiye edilen perakende fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın tamamen elektrikli yenilikçi sedan, crossover ve SUV seçenekleri yer alıyor.

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Bu içerikte BYD’nin Kasım 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı versiyon seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Kasım 2026 BYD Fiyat Listesi Belli Oldu: SEAL'de İndirim Fırsatı!
BYD Seal
BYD Tang

BYD fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
SEAL 4.077.000 TL 3.772.000 TL
TANG 5.418.000 TL -

BYD SEAL fiyatları - Kasım 2026

BYD Seal

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 390 kW AWD Excellence 4.077.000 TL -

BYD SEAL, markanın elektrikli sedan modeli olarak sportif çizgileri ve dört tekerlekten çekişli yapısıyla listede yer alıyor. Excellence donanımıyla sunulan model, Kasım 2026 fiyat listesinde BYD ürün gamının en erişilebilir seçeneği olarak öne çıkıyor.

BYD TANG fiyatları - Kasım 2026

BYD Tang

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 380 kW AWD Flagship 5.418.000 TL -

BYD TANG, markanın geniş SUV sınıfındaki elektrikli modeli olarak Kasım 2026 fiyat listesinde en yüksek fiyatlı seçenek konumunda bulunuyor. Flagship donanımıyla listelenen araç, büyük gövde yapısı ve dört tekerlekten çekişli elektrikli motor kombinasyonuyla öne çıkıyor.

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