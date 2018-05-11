Güvenlik Odaklı Telefon Librem 5'in Arayüzü Ortaya Çıktı

Güvenlik odaklı akıllı telefon olarak tanıtılan Librem 5, Ocak ayından itibaren satışa çıkıyor. Telefon için geliştirilen işletim sistemi ve arayüzün bazı detayları ortaya çıktı.

Güvenlik odaklı yeni akıllı telefon Librem 5, Ocak 2019'dan itibaren teslim edilmeye başlanacak. Librem 5'in yapımcısı Purism'in yöneticilerinden François Téchené, cihazın arayüzüyle ilgili bazı detayları açığa çıkardı. Linux tabanlı GNOME üzerine temellendirilen bir arayüze sahip olacak cihaz, güvenlik bakımından üst düzey özellikler taşıyacak.

İşte Librem 5'in Arayüzüyle İlgili Detaylar

Güvenlik odaklı telefon Librem 5'in Linux tabanlı PureOS adında bir işletim sistemiyle geleceği ve GNOME tabanlı bir mobil arayüze sahip olacağı zaten biliniyordu ancak bu sistemin işleyişiyle ilgili hiçbir detay bilinmiyordu. Şimdi ise telefonun arayüzünden bazı ekran görüntüleri ortaya çıktı. Kilit ekranı gibi bazı önemli detayların görüntülendiği ekran görüntülerinde, ana ekranın masaüstü için geliştirilen GNOME ile ciddi derecede benzerlik taşıdığı ortaya çıktı.

Alt kısımda yer alan ve ana ekran tuşu görevi üstlenen kısım ise sadece uygulama açtığınızda ortaya çıkıyor. Ekran klavyesi ve arama ekranının da ortaya çıktığı görseller, telefonun aslında alıştığımız arayüzlerden çok da farklı bir deneyim sunmayacağını gösteriyor. Önümüzdeki Ocak ayına kadar multitasking desteği ve daha birçok özelliğin ekleneceğini belirten geliştiriciler, geliştirilen işletim sistemi konusunda oldukça iddialı.