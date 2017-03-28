Dünyanın en çok kazanan aktörlerinden biri olan Johnny Depp, son filmlerinde yaşadığı hayal kırıklıklarını unutturmak için kamera karşısına geçiyor!

Johnny Depp, yeni filminde bir siber güvenlik simgesi ve katil zanlısı John McAfee'yi canlandıracak.

King Of The Jungle isimli film, güvenlik şirketi kurucusu John MacAfee üzerine odaklanacak. Hikaye, sinema şaheseri Apocalypse Now'dan ilham alacak ve cinayet, cinsiyetçilik ve paranoyayla dolu bir yaşamı olan McAfee'nin eylemlerini karanlık bir çizgi roman görünümü ile resmedecek.

Filmin yönetmenliklerini Glenn Ficarra ve John Requa(Crazy, Stupid, Love) üstlenecekler. American Crime Story'den tanıdığımız Scott Alexander ve Larry Karaszewski'nin ise senarist koltuklarında oturmaları bekleniyor. Filmde Johnny Deep'in yanında kimin rol alacağı henüz belli değil. Filmin gösterime giriş tarihi de belli olmadı.

Hatırlatmakta fayda görüyoruz: Johnny Depp, kült karakter Jack Sparrow'a 27 Mayıs'ta gösterime girecek Dead Men Tell No Tales'da yine hayat verecek.