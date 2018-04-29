Mevsim Değişimleri Canlıları Nasıl Etkiler?

Bildiğiniz gibi şimdilerde mevsimleri eskiye göre daha farklı yaşıyoruz. Peki ya mevsim değişimleri zamanlı açan çiçekleri, göç eden kuşları veya biz insanları nasıl etkiler?

Son dönemlerde fark ettiğiniz üzere mevsimleri eskiye göre daha farklı yaşamaktayız. Bu değişim ise bitkiler ve hayvanlar için adeta bir meydan okuma. Doğada her şey bir düzen içerisinde ilerler ve bu değişimler zamansız çiçeklerin açmasına, kuşların buzlar henüz erimemişken kuzeye uçmasına neden olabilir. Bu bağlamda canlıların mevsim değişimlerine nasıl tepki verdiklerini incelemek isteyen bilim insanları, uzun bir süre boyunca binlerce tür canlıyı incelediler.

Konu hakkında araştırmalarda bulunan bilim insanları, bu görev için tüm insanların da yardımını talep ediyorlar. Bu noktada her yaştan ve cinsiyetten kişi veri toplayabilir. Örneğin, 85 yaşındaki emekli kütüphane görevlisi Sheila Salmon, Arizona Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olarak mevsim değişimlerinin incelenmesinde görev alıyor. Görevi ile ilgili olarak konuşan Salmon, “Aslında yapmanız gereken şey oldukça basit. Örneğin arka bahçenizde bulunan bir ağacı yıl boyunca gözlemleyebilir ve edindiğiniz verileri kaydedebilirsiniz” ifadelerinde bulundu.

Tüm bu çalışma girişimlerinden ve yardım taleplerinden anladığınız üzere, mevsim değişimleri kapımızı çalmış durumda. Daha öncede dediğimiz gibi bu durum çiçeklerin erken açmasına veya böceklerin zamanından önce ortaya çıkmasına neden olabilir. Diğer bir yandan kuşlar yumurtalarını gelen sıcak havalara aldanarak erken bırakabilirler ancak mevsim değişimlerinin dengesiz olması nedeniyle yavrularını bulamayan kuşların, durumdan olumsuz etkilenmesi muhtemeldir.

Bununla birlikte bizlerde mevsim değişimlerinden etkilenebiliriz. Örneğin ilkbaharın hızlı gelişi, çiçeklerin erken açmasına neden olacağından alerji mevsimleri de uzayacaktır. Benzer bir durum tarım içinde geçerlidir. Sıcak hava birçok tarım ürününe zarar vererek, zamansız gıda maddelerine veya bozulan ürünlere sebebiyet verebilir.

Tam da bu noktada bilim insanları, bu durumu daha fazla örnek ile gözlemleyebilmek için halkın sunduğu verilere ihtiyaç duyuyor. Daha öncelerde de benzer bir istekte bulunan bilim insanlarına yardımcı olan Henry David Thoreau, 150 yıl önce çeşitli hayvan ve bitki gruplarını incelemiş ve elde ettiği verileri kaydetmişti. Thoreau’nun sunduğu veriler şu an için oldukça büyük bir önem taşımak ile beraber, iklim değişimin de kanıtı olma niteliğini taşıyor.