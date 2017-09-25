Mısır Piramitlerinin Sırrı Sonunda Çözüldü!

Tonlarca ağırlıktaki kayalarla oluşturulan Mısır piramitlerinin gizemi sonunda çözüldü. Kayalar, insan yapımı bir kanal üzerinden Nil Nehri’nden sandallarla taşınmış.

Bilim insanları, üzerinde yüz yıllarca teoriler üretilen, hatta bir dönemin ‘uzaylı üssü’ olduğu dahi söylenen Mısır’daki piramitlerin nasıl yapıldığı sorusu sonunda cevabını buldu.

Bu zamana kadar ‘uzaylı yardımı’ ile taşınan kayalarla inşa edildiği öne sürülen piramitlerin nasıl yapıldığı, dönemin üst düzeyde sorumluluklar alan Merer isimli bir Mısırlının günlüklerinde ortaya çıktı.

Yaklaşık 3 bin yıllık olan bu günlüğe göre ağırlığı 2,5 ton olan dev kireştaşı ve granit bloklar, Nil Nehri’nden taşınarak piramidin yapıldığı bölgeye getirildi. İple birbirlerine bağlanan sandallar inşa eden eski Mısırlı mühendisler, geçiş için de Nil kıyısındaki bir limandan piramitlerin yapılacağı Gize’ye doğru kanal açtı.

Nasıl geldikleri yüz yıllardır bilinmeyen dev taşlar, 800 kilometre öteden işte bu şekilde taşınmış. Taşınma esnasında binlerce işçi görev almış ve toplam 170 bin ton kaya taşınmış. Mark Lehner isimli arkeolog, Mısırlıların yaptığı kanalın taslağını çıkardıklarını ve en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.