Dünyanın En Güçlü ve En Pahalı Bilgisayarı Satışta!

Oyuncuların rüyalarını süsleyen, özelliklerini görene "ee yuuh!" dedirtecek 8Pack OrionX satışa sunuldu.

Overclockers UK imzası taşıyan 8Pack OrionX, sonunda satışa çıkıyor. Özellikleri ve yapabildikleri ile, tüketici odaklı olarak şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü bilgisayar olan OrionX, fiyat olarak da dünyanın en pahalısı ünvanını almış durumda.

Bilgisayarın sahibi olacak kişi, aynı zamanda tek bir kasa içerisinde iki farklı bilgisayara sahip olmuş oluyor. Zaten OrionX'i özel kılan şeylerden biri de bu.

Bu canavarın öne çıkan özellikleri ise şu şekilde:

I. Bilgisayarın Sistemi

2,000W güç kaynağı (iki bilgisayar da bu güç kaynağını aynı anda kullanabilmekte)

4.4GHz (overclock) Intel Core i7-6950X,

Asus Rampage V ED 10 anakart

64GB DDR4-2666 Corsair Dominator Platinum RAM

Üç adet Nvidia Titan X (Pascal)

1.2TB Intel 730 PCIe NVMe SSD depolama

İki adet Samsung 859 Pro SSD

10TB Seagate Barracuda HDD

II. Bilgisayarın Sistemi

2000W güç kaynağı

5.1GHz (overclock) Intel Core i7-7700K işlemci

Asus ROG Strix Z270I Gaming anakart

16GB DDR-3200MHz Corsair Dominator Platinum RAM

Nvidia Titan X ekran kartı

İki adet 512GB Samsung 960 Polaris NVNe M.2 SSD

10TB HDD

Şimdi gelelim bu canavarın fiyatına. Hazır mısınız? 8Pack OrionX'in fiyatı tam 24,000 Euro. Yani güncel euro kurunu baz aldığımızda yaklaşık olarak 100 bin Türk Lirası!

8Pack OrionX'e buradan daha detaylı olarak göz atabilirsiniz.