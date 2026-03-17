“BÜYÜK ŞEYTAN” BELGESELİ - Yapay Zeka Savaşa Nasıl Katıldı?

Yapay zeka artık sadece bir sohbet botu değil, Mart 2026 itibarıyla savaş meydanlarında doğrudan bir "infaz memuru" olarak görevde. İnsanlığın ufkunu açması için geliştirilen bu dehanın, nasıl soğukkanlı bir katile dönüştüğüne şahitlik ediyoruz. Peki, her gün kullandığımız ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Gemini (Google) ve Grok (xAI) gibi devler bu karanlık denklemin neresinde?

“BÜYÜK ŞEYTAN” BELGESELİ'nde, silikon vadisinin kapalı kapıları ardında Pentagon ile yapılan 200 milyon dolarlık gizli anlaşmaları, "ldrme zincirini optimize eden" algoritmaları ve teknoloji dünyasının "ilkeli" görünen ama aslında seçici olan ahlaki duruşunu inceliyoruz.

Bu videoda neler öğreneceksiniz?

Palantir Technologies, AIP ve Gotham: Milyonlarca veriyi işleyerek "kimin ldrüleceğini" netleştiren algoritmalar nasıl çalışıyor? 12 Ocak 2026 Doktrini: Pentagon, yapay zekayı bir silah olarak kullanmanın önünü nasıl açtı? Anthropic vs. Pentagon: Claude modeli neden "tedarik zinciri riski" ilan edilerek ambargoya maruz kaldı? OpenAI'ın Karanlık Yüzü: Sam Altman, Anthropic'in terk ettiği masaya oturarak insanlığı nasıl bir tehlikeye atıyor? Elon Musk ve xAI: Grok'un askeri sistemlere entegrasyonu neden ChatGPT kadar tepki çekmedi? İsrail'in Yapay Zeka Silahları: Lavender ve The Gospel sistemleri hedef belirleme sürecini nasıl otomatikleştiriyor?

Şirketlerin "kitlesel gözetime karşıyız" derken sadece kendi vatandaşlarını kastetmesi, yapay zekanın küresel bir tehdit haline geldiğini gösteriyor. Etik duruşlar birer halkla ilişkiler stratejisi mi, yoksa gerçek bir vicdan meselesi mi? Sizce yapay zekanın savaşlarda karar verici olması insanlığın sonunu mu getirecek?