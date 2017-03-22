Samsung Konferansı Öncesi Galaxy S8 Bataryaları Sızdırıldı!

Samsung Galaxy S8 ve S8+'ın bataryalarının hangi güçte olacaklarını artık biliyoruz. Şirket her ne kadar güvenli adımlar atmak istemiş olsa da kullanıcılar bu geri adıma nasıl karşılık verecekler, ilerleyen günlerde göreceğiz.

Samsung, yalnızca bir hafta sonra yeni amiral gemileri olan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+’ı özel bir konferans ile duyuracak. Bu sürece gelene kadar telefon hakkında yüzlerce sızdırma yaşandı. Bunların bazıları gerçekçi görünürken bazıları ise çok büyük benzerlikler taşımıyordu. Bugün ise Samsung’un S8 ve S8+’larda kullanması beklenen bataryaların görüntüleri sızdı.

Batarya olarak S7’lere kıyasla geri adım atmayı seçen Samsung, S8 modellerinde 3000 mAh batarya kullanacak. Bu batarya, 11.5 watt-saat ile 3.85 volt nominal gerilim taşıyor. Bu değer şarj olurken 4.4 volta kadar yükselebiliyor. Samsung Galaxy S8+’da ise, ekranın büyüklüğüne karşı güç karşılaması için 3500 mAh batarya kullanılmış. Bu rakamlar 29 Mart’a kadar kesinliğini korumuyor elbette, ancak şu ana kadar sızan bataryalar arasında en kesin sızdırma olduğunu söyleyebiliriz. Bu bataryaların Super AMOLED ekranları destekleyecek güçte olduğunu söylesek dahi, S7’lere göre ciddi bir düşüş söz konusu. S7’lerde 3600 mAh batarya bulunuyordu, ancak S8’de yer alan yeni teknoloji, bataryanın çok daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

Özellikle Samsung Galaxy Note 7’nin yaşadığı batarya sorununu bir daha yaşamak istemeyen Samsung, daha dikkatli adımlar atmak istemiş olabilir.