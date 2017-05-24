Samsung, geçen senelerde yaptığı gibi bu sene de Samsung tırı ile Türkiye turuna başladı. Özellikle VR teknolojisine yönelen tır, ziyaretçilerini bekliyor.

Samsung, geçen sene çok sevilen etkinliğini yeniden hayata geçirdi. Galaxy S8 Sanal Gerçeklik Tırı ile Samsung’un VR teknolojisini en ileri şekilde tatmanızı sağlayacak etkinlik, bugünden itibaren başladı. Sanal gerçeklik tırına gelen ziyaretçiler, Galaxy S8 ve S8+’ın muhteşem ekranını ve diğer özelliklerini deneyimlerken, 360 derece VR teknolojisini de test edebilecekler. 360 derece dönen özel koltuk ile bambaşka bir deneyim yaşatacak Samsung'un teknolojik tırı, şu anda İstanbul’da Kanyon Alışveriş Merkezi’nin önüne park etmiş durumda.

Geçen yıllarda da turlara çıkan Samsung turları, çok büyük ilgi ile karşılaşmış ve insanları teknoloji ile buluşturmuştu. Bu seneki tırda, VR için tasarlanmış özel cihazlar kullanılacak. 360 derece dönebilen ve VR gözlüğünüzden takip ettiğiniz dünyaya göre hareket edebilen koltuk, bunlardan yalnızca biri.

23 Mayıs - 28 Mayıs tarihleri arasında Kanyon Alışveriş Merkezi giriş alanında yer alacak tır, daha sonra 3-5 Haziran’da Maltepe Sahilinde, 10 Haziran’da Vodafone Arena’da ve 16-18 Haziran’da Buyaka Alışveriş Merkezi’nde ziyaretçilerini bekleyecek. İstanbul’daki turunu tamamladıktan sonra Anadolu’ya açılacak tır, Türkiye’nin birçok şehrini gezecek ve bu noktalara teknolojiyi tanıtacak.

Samsung tırının bu yıl çıkacak yolculuğu için açıklama yapan Samsung Electronics Ürün Pazarlama Kıdemli Müdürü Burak Destici, “Samsung Electronics olarak yenilikçi fikirler ve teknolojilerle dünyaya ilham vermeyi ve geleceği şekillendirmeyi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda tüketicilerin Samsung tırına gösterdiği yoğun ilgi, ülkemiz insanının yeni teknolojileri takip etme konusunda ne kadar bilinçli ve titiz olduğunu bize gösteriyor. Bu nedenle Samsung’un heyecan verici özelliklerle donanmış yeni amiral gemisi Galaxy S8, S8+ ve diğer Samsung yeniliklerini, büyük bir özenle Türkiye’nin farklı şehirlerindeki teknoloji meraklıları buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Eğer siz de İstanbul’da oturuyorsanız şu sıralar, ya da bulunduğunuz bölgeye göre açıklanacak tarihlerde Samsung tırını ziyaret edebilirsiniz.