Son Zamanların En İddialı Mobil Oyunu: Vikings: War of Clans

Hem Android hem de iOS kullanıcıları tarafından severek oynanan Vikings: War of Clans'ı sizler için inceledik. Oyuna ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Mobil platformda oynayabileceğiniz birbirinden iddialı oyunlar var. İster iş yerinde kafa dinlemek olsun, ister okulda teneffüste olsun, bu mobil oyunlar “kısa” zamanlarımızı geçirmek için muhteşem tercihler olabiliyorlar.

Milyonlarca oyun arasından sıyrılmayı başaran bazı oyunlar var. Bu oyunlar daha kaliteli grafikler, daha geniş bir evren ve daha sağlıklı bir oynanış vadediyorlar. Bugün o oyunlardan birisini sizlere tanıtacağım. Plarium LLC tarafından geliştirilen Vikings: War of Clans, hem Android hem de iOS platformları için oyunculara muhteşem deneyimler yaşatmayı hedefliyor. MMORTS(gerçek zamanlı strateji) mekaniklerine sahip olan War of Clans, sizleri herkesin korktuğu bilge ve cesur bir kont yapıyor.

Bu mevkide çok sağlam bir şekilde ilerlemeli ve büyük savaşlara katılmalısınız. Tamamen ücretsiz olarak paylaşılan oyun, içerisinde bulunan pek çok mekanikle oyunculara uzun bir deneyim sunmayı hedefliyor. Vikings: War of Clans’ta yer alan özelliklere kısaca göz atalım:

Türkçe Dil Desteği

Ülkemiz için en önemli özelliklerden birisi bu. Vikings gibi üst düzey mobil oyunlar, genelde Türkçe dil desteği getirmiyorlar. Yalnız Plarium LLC, Türkçe dil desteğini getirerek, Türk oyuncular için daha güzel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Üst Düzey Grafikler

Her geçen gün donanım anlamında daha iyiye giden mobil sektörü, haliyle daha kaliteli oyunların ortaya çıkmasını sağlıyor. Vikings’lerin maceralarında da aynı durum geçerli. Oyunun üst düzey bir grafik kalitesi var. Bu sayede oyun oynarken gözünüze rahatsızlık verici şeyler bulunmuyor.

Oynanış

Vikings: War of Clans’ın belki de en iddialı yanı oynanışı. Oyunda birden fazla oyun mekaniği var. Bu da oyun oynarken hiçbir zaman sıkılmamanızı sağlıyor. Oynanışlar arasında en çok dikkatimi çeken olay, savaş sisteminde gemileri kullanmak oldu. Vikings’ler zaten deniz savaşlarıyla anılan bir ırk. Oyunun da bunu hissettirmesi çok güzel bir duygu olmuş.

Klan Oluşturma

Oyunda yer alan Klan sistemi sayesinde, kendi klanınızı oluşturarak veya daha önce açılan bir klana katılarak büyük bir şeyin parçası olabilirsiniz.

Sayısız birlik sınıfı

Oyunda illa tek bir yönde ilerlemek zorunda değilsiniz. Sayısız birlik sınıfı içerisinden kendinize en uygun sınıfı seçerek bu yönde ilerleyebilirsiniz. Her oyuncunun kendine has özelliği olmasını sağlayan bu sistem, strateji temelli bu oyun için daha fazla seçenek oluşturmanızı sağlıyor.

Ücretsiz Oyun

Vikings: War of Clans, başarılı özelliklerinin olmasıyla birlikte tamamen ücretsiz seçeneği ile geliyor. Oyunu ücretsiz olarak indirebilir ve doya doya oynayabilirsiniz. Oyunun ücretsiz seçeneğinin dışında, eğer isterseniz oyun içi para satın alarak oyun zevkinizi farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Tüm bunlar, tamamen sizin kontrolünüzde olan detaylar.

Oyuna hemen sahip olmak istiyorsanız, aşağıdaki linklerden iOS ve Android için Vikings: War of Clans’ı indirebilirsiniz.