Türkiye'nin En Çok Satan Mizah Dergisi Penguen Kapanıyor!

Penguen Dergisi'nin resmi Twitter hesabından derginin son dört sayısının kaldığı ve bu sayılar çıkarıldıktan sonra tamamen kapanacağı duyuruldu.

Bir dönemin en popüler mizah dergilerinden Leman Dergisi ekibinden ayrılan Selçuk Erdem, Bahadır Bartuer, Erdil Yaşaroğlu ve Metin Üstündağ gibi isimlerin bir araya gelerek 2002 yılında kurduğu Türkiye'nin en kötü gününde bile gülmesini sağlayan popüler mizah dergisi Penguen'den üzücü bir haber geldi. Dergi, Twitter hesabından kapanacağını açıkladı.

Dergi tarafından Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise derginin son dört sayısının kaldığı ve daha sonra kapanacağı belirtilirken derginin kapanma sebebine değinilmeyerek detayların önümüzdeki sayıda açıklanacağı vurgulandı.

Derginin kapanma nedeni henüz resmi olarak açıklanmasa da maddi tarafta yanan problemler nedeniyle kapandığı düşünülüyor. Böylelikle Türkiye'nin objektif bir şekilde her şeyi mizahıyla ele alan dergisi Penguen'in yayın hayatı ne yazık ki son bulacak.