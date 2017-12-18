Twitter Nefret İçeriklerine Karşı Daha Sıkı Önlemler Alıyor

Sosyal medyanın kitlelere kolayca erişebilme olanağı ve yarattığı özgürlük alanı bir araya gelince, art niyetli kişiler için de elverişli bir ortam oluşabiliyor. Twitter, bu tür nefret söylemleri için alacağı önlemlere hız verdi.

Twitter yönetiminin düzenli olarak yayınladığı ve kısa vadede planladıkları değişimleri kullanıcıları ile paylaştığı bir blog sayfası mevcut. Geçtiğimiz ay 'Nefret söylemleri, suistimal ve şiddet' konusunda yeni politikalar uygulanacağı yönünde bir bildiri yayınlayan Twitter, bu yönde adımlar atmaya başladığını açıkladı.

Bugünden itibaren Twitter sayfasında nefret görseli veya söylemi içeren profil fotoğrafı içeren, biyografisinde veya tweet'lerinde şiddeti öven veya şiddete göz yuman paylaşımlar yapan kullanıcılara karşı yaptırım uygulanacağı belirtildi. Site yönetimi bu kurallara uyulmaması halinde, önce hesap sahibinden bu materyalleri veya tweet'leri silmesini talep edebilir, devamı halinde de hesabın silinmesine karar verilebileceği konusunda kullanıcıları uyardı.

Siz de bu tip paylaşımlar içeren hesapları Twitter'a bildirmek isterseniz, önce hesabın sağ üstünde yer alan üç noktalı simgeye tıklayabilirsiniz. Devamında ise en aşağıda yer alan şu iki seçenekten birini seçerek rapor edebilirsiniz:

Tweetleri taciz içeriyor veya nefret dolu.

Profil bilgileri ve/veya resimleri taciz içeren ya da nefret dolu içerikler barındırıyor.

Twitter'ın bu kuralları ne kadar katı bir biçimde uygulayacağını ise önümüzdeki günler gösterecek.