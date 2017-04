USB-C İle Tüm Cihazları Şarj Edebilir Miyiz?

USB-C teknolojisi tüm cihazlar için evrensel bir kablo olma iddiasıyla piyasaya çıktı. Ancak bu teknoloji hala tam olarak gelişmedi. Yine de teknoloji tutkunları USB-C'ye büyük ilgi gösteriyor.

Günümüzde teknolojik alet sahibi olmak açısından en büyük lükslerden biri, birden fazla laptop şarjına sahip olmaktır muhtemelen. Biri işte, yatağının baş ucunda iki şarja aletine sahip olanınız var mı? Bazılarımız tek bir laptop’u böyle kullanıyor. Ancak bu durum gerçekten maliyetli, şarj cihazları pahalı. Orjinal şarj aletlerinin her biri 100 TL’nin üzerinde! Hal böyle olunca herkes sırf konfor için bu kadar parayı gözden çıkaramıyor.

Şarj konusu günümüzde teknolojik alet severlerin en büyük problemidir demekten çekinmiyorum. Powrbank’ler, sürekli taşımak zorunda olduğumuz şarj aletleri, ikinci bataryalar… Son dönemlerde büyük firmaların kullandığı USB-C teknolojisi bu derdi bitirme iddiasında.

USB-C ile Tüm Cihazları Ucuza Şarj Etmek

Aslında bu teknoloji ucuz ve gelecek vadediyor. Bir adet çalışma masasına, bir adet iş yerine, bir adet baş ucuma deyip birkaç tanesini uygun yere koyabilirdiniz ve bundan sonra hiç kablo taşımanıza gerek kalmayabilirdi; eğer her cihazı iddiası gibi şarj etseydi. Çünkü USB-C girişi olan bir laptop ile telefonunuzu şarj edebilirsiniz, fakat bunun tersini yapamazsınız.

USB-C portu aynı görünse de aynı standartlara sahip değil. Bu genellikle elektrik veren kabloların bir problemidir. Bu nedenle laptop gibi cihazlar için daha güçlü USB-C kablolar almalısınız. Sonuç olarak yine çift şarj aleti fiyatına denk gelecek fiyatı gözden çıkarmanız gerekecek. Ayrıca her USB-C kablosunun her cihazda aynı performans vermesini beklememelisiniz. Kim bilir belki, bir gün USB-C teknolojisi daha da gelişir ve her cihazla tam uyumlu olur.