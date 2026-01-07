Tümü Webekno
Lenovo, SteamOS ile Çalışan Lenovo Legion Go 2'yi Resmî Olarak Tanıttı: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Lenovo, SteamOS ile çalışmasıyla rakiplerinden sıyrılan el konsolu serisinin yeni üyesi Legion Go 2'yi CES 2026'da tanıttı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Lenovo, SteamOS ile çalışan ikinci el konsolu Lenovo Legion Go 2'yi resmî olarak tanıttı. CES 2026’da duyurulan bu yeni model, Lenovo’nun en iddialı taşınabilir oyun cihazı olma unvanını taşıyor.

Geçen yıl SteamOS’lu Legion Go S ile Valve dışındaki ilk SteamOS el konsolunu sunan Lenovo, şimdi çıtayı daha da yukarı taşıyor. Nintendo Switch benzeri ayrılabilir kontrolcüler, tablet olarak da kullanılabilen tasarım ve piyasadaki ilk değişken yenileme hızına sahip OLED ekran Legion Go 2’yi rakiplerinden ayırıyor.

Fiyatı ise 1.199 dolar olacak

2

SteamOS’lu Legion Go 2’nin önümüzdeki Haziran ayında 1.199 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkması planlanıyor ancak bu fiyat ve bekleme süresi tartışma yaratabilir. Zira Windows’lu sürüm Ekim ayında piyasaya sürüldü ve SteamOS versiyonu çıktığında cihaz neredeyse 8 aylık olacak. Bu süreçte daha güçlü yeni nesil rakiplerin ortaya çıkması da mümkün.

Yine de SteamOS’un Windows’a kıyasla sunduğu performans artışı, Legion Go 2’yi cazip kılıyor. AMD Z2 Extreme işlemciye ek olarak cihaz, entegre ayak standı, kablosuz ve ergonomik kontrolcüleri, hatta kontrolcülerden birine entegre FPS fare modu gibi yaratıcı detaylara sahip.

Peki siz Lenovo Legion Go 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyat bandında başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

