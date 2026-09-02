[1-8 Eylül 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Biz de sevilen yayıncıların eşlik ettiği ve 24 Ağustos'a kadar sürecek olan Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

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Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

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Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Sons Of The Forest 14.99$ 4.49$ (-%70) Project Zomboid 12.49$ 8.36$ (-%33) Raft 10.99$ 7.36$ (-%33) The Forest 10.49$ 2.30$ (-%78) 7 Days to Die 20.99$ 11.54$ (-%45) Subnautica 20.99$ 5.24$ (-%75) Terraria 5.79$ 2.89$ (-%50) VEIN 10.99$ 7.36$ (-%33) Enshrouded 14.99$ 11.24$ (-%25) Abiotic Factor 17.99$ 14.39$ (-%20) Librarian: Tidy Up the Arcane Library! 3.99$ 3.19$ (-%20) Grounded 39.99$ 19.99$ (-%50) Medieval Dynasty 17.99$ 8.99$ (-%50) Conan Exiles Enhanced 18.99$ 9.49$ (-%50) RIDE 5 49.99$ 9.99$ (-%80) City Car Driving 2.0 15.49$ 9.29$ (-%40) Subnautica: Below Zero 20.99$ 5.24$ (-%75) Broken Arrow 22.99$ 17.24$ (-%25) YAPYAP 5.79$ 4.05$ (-%30) Romestead 7.99$ 6.39$ (-%20)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.