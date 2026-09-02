[1-8 Eylül 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Biz de sevilen yayıncıların eşlik ettiği ve 24 Ağustos'a kadar sürecek olan Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
İçerikten Görseller
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Sons Of The Forest
|14.99$
|4.49$ (-%70)
|Project Zomboid
|12.49$
|8.36$ (-%33)
|Raft
|10.99$
|7.36$ (-%33)
|The Forest
|10.49$
|2.30$ (-%78)
|7 Days to Die
|20.99$
|11.54$ (-%45)
|Subnautica
|20.99$
|5.24$ (-%75)
|Terraria
|5.79$
|2.89$ (-%50)
|VEIN
|10.99$
|7.36$ (-%33)
|Enshrouded
|14.99$
|11.24$ (-%25)
|Abiotic Factor
|17.99$
|14.39$ (-%20)
|Librarian: Tidy Up the Arcane Library!
|3.99$
|3.19$ (-%20)
|Grounded
|39.99$
|19.99$ (-%50)
|Medieval Dynasty
|17.99$
|8.99$ (-%50)
|Conan Exiles Enhanced
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|RIDE 5
|49.99$
|9.99$ (-%80)
|City Car Driving 2.0
|15.49$
|9.29$ (-%40)
|Subnautica: Below Zero
|20.99$
|5.24$ (-%75)
|Broken Arrow
|22.99$
|17.24$ (-%25)
|YAPYAP
|5.79$
|4.05$ (-%30)
|Romestead
|7.99$
|6.39$ (-%20)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.