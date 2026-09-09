[1-8 Eylül 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 1-8 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede çıkışıyla ses getiren The Blood of Dawnwalker bulunuyor.
İçerikten Görseller
Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|The Blood of Dawnwalker
|49.99$
|-
|How to Fish
|3.99$
|-
|Bodycam
|17.99$
|14.39$ (-%20)
|Onimusha: Way of the Sword
|52.99$
|-
|WARDOGS
|24.99$
|-
|EA SPORTS FC 27
|69.99$
|-
|Red Dead Redemption 2
|59.99$
|-
|NBA 2K27
|69.99$
|-
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Sons Of The Forest
|14.99$
|-
|007 First Light
|39.99$
|31.99$ (-%20)
|Black Desert
|4.99$
|-
|Crimson Desert Enhanced
|69.99$
|55.99$ (-%20)
|Rust
|18.99$
|-
|Project Zomboid
|12.49$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.