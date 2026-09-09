[1-8 Eylül 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 1-8 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede çıkışıyla ses getiren The Blood of Dawnwalker bulunuyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

Oyun Fiyat Mevcut İndirim The Blood of Dawnwalker 49.99$ - How to Fish 3.99$ - Bodycam 17.99$ 14.39$ (-%20) Onimusha: Way of the Sword 52.99$ - WARDOGS 24.99$ - EA SPORTS FC 27 69.99$ - Red Dead Redemption 2 59.99$ - NBA 2K27 69.99$ - Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50) Sons Of The Forest 14.99$ - 007 First Light 39.99$ 31.99$ (-%20) Black Desert 4.99$ - Crimson Desert Enhanced 69.99$ 55.99$ (-%20) Rust 18.99$ - Project Zomboid 12.49$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.