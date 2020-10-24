Almanya’nın dünyaca ünlü otomobil üreticisi Mercedes, sektördeki büyük değişime ayak uyduruyor. Firma, Porsche ve Tesla ile rekabet edecek bir elektrikli spor otomobil üretecek.

Otomotiv sektöründe artık elektrikli otomobillerin bu pazarın geleceği olduğu belli oldu. Karbon salınım düzenlemeleri gittikçe sıkılaşırken pek çok firma da uzun vadeli hedefleri arasına karbon salınımını sıfıra indirmeyi koyuyor. Otomotiv sektöründe ilk başta kulağa şaka gibi gelen elektrikli otomobiller de günümüzde kullanıcılar tarafından kabul gördü.

Bu hızlı büyüyen pazara girmek isteyenlerden biri de Alman devi Mercedes-Benz oldu. Daha önce de bu alanda çalışmalar yaptığını bildiğimiz firma, hızlı ve spor bir model üzerinde çalışıyor. Böylece Tesla ve Porsche yalnız kalmamış olacak.

Mercedes, kapalı kapılar arkasında hazırlanıyor

Firmanın aslında pek çok elektrikli araç için çalışmalar yaptığını bilsek de bu çalışmaların detayları hakkında elimizde neredeyse hiçbir şey yok. Tamamen elektrikli EQS serisinin dışında firmanın amiral gemisi olan S-Class modellerinde de elektrikli güç ünitelerine geçiş yaşanacak.

Henüz erken geliştirme aşamasında olsa da büyük heyecan yaratan hibrit motorlu Mercedes-AMG süper otomobil de gelecekte karşımıza çıkacaktır. Mercedes ve Daimler grubu sessiz sedasız bu araçlar üzerinde çalışıyor olsa da bir yandan da ürün gamlarını geliştirmenin peşindeler.

Manager Magazin’e konuşan Daimler CEO’su Ola Kallenius, Porsche ile Plug-In Hibrit performans pazarında yer alacaklarını açıkladı. Bu pazarın en meşhur temsilcilerinden biri Porsche Taycan. Tabii ki Tesla da bu pazarın bir diğer önemli aktörü olarak biliniyor.

“Takipte kalın” çağrısı

Daimler CFO’su Harald Wilhelm, Bloomberg’e daha önce yaptığı açıklamalarda yeni gelişmeler için takipte kalınması çağrısında bulunmuştu. Wilhelm, “Oldukça kapsamlı bir ürün portfolyomuz var. Buna çekici spor otomobiller ve elektrikle çalışan spor otomobiller de dahil.” açıklamasını yapmıştı.

Daimler grubu hali hazırda çalışan bir platforma sahip. Ayrıca yeni teknolojilerini de farklı alanlarda deneyebilme şansı buluyorlar. Alman devi güçlü bir elektrikli model ailesiyle karşımıza çıkacaktır.