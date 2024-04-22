Kaspersky, 2023 yılında 10 milyon cihaza kötü amaçlı yazılım bulaştığını açıkladı. Şirket ayrıca internet sitelerinin de tehlikede olduğunu açıkladı.

Dünyanın en popüler siber güvenlik şirketlerinden Kaspersky, 2023 yılına ilişkin veriler paylaştı. Paylaşılan verilere göre geçtiğimiz yıl boyunca en az 10 milyon cihaza kötü amaçlı yazılım bulaştı. Araştırmaya göre siber saldırılar, son 3 yılda yüzde 643 artış gösterdi.

Üstelik Kaspersky yetkilileri, bu durumun ilerleyen dönemlerde daha da kötüleşeceğine inanıyorlar. Hatta tahminlere göre 2024 yılında en az 16 milyon cihaza kötü amaçlı yazılım bulaşacak. Hâl böyle olunca siber dünyada kendimizi korumak, her zamankinden daha fazla önem arz edecek.

Gezindiğimiz internet siteleri de hiç güvenli değil

Kaspersky tarafından yapılan araştırmalar, internet sitelerinin de artık güvenli olmadığını gözler önüne serdi. Yapılan araştırmaya göre son 5 yılda, 443 bin adet internet sitesi ele geçirildi. Bunların büyük bölümü ".com" alan adına sahipti.

Bu arada; Türkiye'deki durumun iyi olmadığını da hatırlatalım. WatchGuard Tehdit Laboratuvarı tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de her saat 115 siber saldırı gerçekleştiriliyor. Bunun ciddi bir bölümü de "Gen. Variant" isimli kötü amaçlı yazılım aracılığıyla gerçekleştiriliyor.