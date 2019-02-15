Sony'nin akıllı telefon dünyasına güçlü bir dönüş yapması beklenirken, Sony çağa hiç ayak uyduramayan bir tasarımla geliyor.

Sony'nin Xperia XA3 ve XA3 Plus'ı tanıtmaya hazırlandığını biliyoruz. Bununla birlikte ünlü Japon firmasının, bir yandan da giriş seviyesi modeli Xperia L3'ü geliştirdiği de artık bir sır değil. Geliştirilen akıllı telefonun donanım özellikleri ve render görselleri ortaya çıktı.

Xperia L3'te 5.7 inçlik, 18:9 boyutunda LCD ekran bulunması bekleniyor. HD 720P çözünürlüğünde bir görsellik sunacak olan Xperia L3'te 3GB RAM ve çift arka kamera bulunacak. MediaTek tarafından geliştirilen bir yonga seti barındıracak olan telefonun çipset modeli ise şu an için belirsiz.

8MP ön kamera ve 13+2MP arka kamera barındıracak olan telefonun 32GB depolama alanı ve 3000mAh batarya barındırması bekleniyor. Telefondaki parmak izi sensörü ise sağ panele konumlandırılacak. Telefon Android 8.1 ile gelecek ve 199 euro (1180 TL) etiketiyle satılacak. Maalesef giriş seviyesi bile olsa bu donanım özellikleri ve tasarımla telefon 10 sene geriden geliyor gibi görünüyor.